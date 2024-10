La infidelidad provoca una dura discusión entre Sonsoles Ónega y Cruz Morcillo

Rifirrafe bastante sonado en la tarde de ayer por culpa de una infidelidad en "Y Ahora Sonsoles", entre Cruz Morcillo y la maestra de ceremonias del magacín vespertino de Antena 3. Sonsoles Ónega puso los puntos sobre las íes y no dudó en recriminar la actitud de su compañera de tertulia, afeándole ciertos comentarios que no gustaron mucho a la presentadora y ganadora del Premio Planeta en 2023. El intercambio de opiniones dejó clara la divergencia en cuanto a la percepción de las infidelidades y los términos utilizados para describirlas, generando un momento de tensión en el programa.

Situación sentimental delicada

En el programa "Y ahora Sonsoles", se debatió el caso de Inés, una mujer que, en apenas un año y medio, se casó, quedó embarazada y descubrió que su marido le era infiel. Tras la presentación del caso por parte de la presentadora, Sonsoles Ónega, se produjo una tensa discusión entre ella y la tertuliana Cruz Morcillo.

Cruz Morcillo comentó que la historia de Inés era "la más normal", lo que generó una reacción airada de Ónega. La presentadora cuestionó cómo podía considerarse habitual una infidelidad tan temprana en el matrimonio, insistiendo en que no se debía normalizar este tipo de comportamientos. Morcillo aclaró que no estaba justificando la infidelidad, sino señalando que es algo frecuente, pero Ónega mantuvo su postura firme en no trivializar el asunto.

El debate se intensificó cuando Inés reveló que descubrió que su exmarido mantenía relaciones con tres mujeres al mismo tiempo, lo que escandalizó aún más a Sonsoles Ónega, quien reiteró que esa situación no debía considerarse normal. Por su parte, Teresa Bueyes, otra colaboradora del programa, preguntó a Inés si "la querida" de su ex sabía de su relación, lo que provocó una nueva confrontación. Cruz Morcillo criticó el uso del término "la querida" por considerarlo machista y propio de telenovelas, mientras Ónega replicó que la vida misma a veces parece una telenovela.