Y ahora Sonsoles Ónega gana el Premio Planeta

La historia y los numerosos secretos de una saga familiar gallega han hecho que la periodista y escritora Sonsoles Ónega se haya alzado con el Premio Planeta en su edición número 72. Ayer, en el transcurso de la tradicional velada literaria que organiza el Grupo Planeta en el Museu Nacional d’Art de Catalunya (Mnac), en Barcelona, se conoció el nombre de la ganadora del galardón mejor dotado de las letras españolas, con un millón de euros, con la obra «Las hijas de la criada», así como el nombre del finalista, que en esta ocasión fue el escritor Alfonso Goizueta con «La sangre del padre». Así lo decidió el jurado que en esta ocasión estuvo integrado por José Manuel Blecua, Fernando Delgado, Juan Eslava Galán, Pere Gimferrer, Carmen Posadas, Rosa Regàs y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria del jurado con voto. El libro de Ónega destacó entre los 1.129 manuscritos presentados este año, 461 más que el año pasado, lo que hace de esta edición del Premio Planeta todo un récord en cuanto a participación.

En «Las hijas de la criada», presentada a concurso bajo el título de «Otoño sin ti» y con el seudónimo de Gabriela Monte, Sonsoles Ónega nos presenta la historia de una familia de empresarios gallegos, los Valdés, lo que le permite dibujar un recorrido por los dos primeros tercios del siglo pasado, en un viaje que llevará al lector a Galicia y Cuba. El relato parte con el intercambio que tiene lugar en un pazo por parte de una criada de dos bebés de mismo padre. A partir de aquí nos sumergimos en «una novela histórica con ribetes románticos», como explicó Juan Eslava Galán, uno de los miembros del jurado del premio. El protagonismo de este relato recae en las mujeres que forman parte de la familia, que se convierten en luchadoras y emprendedoras, hasta el punto de crear un importante imperio conservero en su Galicia natal, aunque marcadas por el delicado y doloroso secreto que arrastran tras de sí.

Al conocer el fallo, la propia autora adelantó que «es una novela de mujeres de valientes que pelearon en el mar durante cien años y que todavía lo siguen haciendo». Después señaló que «a partir de ahora la novela es suya. Para mí ha supuesto el desafío más exigente al que me he enfrentado en mi carrera. Además ha coincidido que ahora se cumplen dieciocho años desde que publiqué mi primera novela. Esta es mi séptima novela». Tirando de ironía, y de memoria, reconoció «que me he presentado a todos los premios y los he perdido casi todos. Este tan importante, sin embargo, lo he ganado. Las personas somos los libros que hemos leído y solo haremos un mundo mejor si alimentamos la cabeza y el corazón con libros. Ojalá que esta novela se preste mucho en las bibliotecas públicas y que aquellos que no lo leen, lo lean leen. No hay mejores ciudadanos armados frente a los abusos que un ciudadano leído». Luego Sonsoles Ónega dedicó este galardón «a todas las escritoras con hijos y a los hijos de las escritoras. A los míos».

Seis libros

Sonsoles Ónega no es una recién llegada a la literatura, así lo demuestra los seis libros que ya ha publicado, uno de ellos ya premiado. En su primera obra editada, «Calle Habana, esquina Obispo», la autora se adentraba en uno de los escenarios de «Las hijas de la criada», la isla de Cuba, aunque centrándose en los años últimos de Fidel Castro como dictador. Con este debut, Sonsoles Ónega logró el Premio Letras de Novela Corta con un texto en el que sus personajes, y la historia de sus vidas, testimonian la opresión a la que todavía son sometidos millones de cubanos, además de intentar convertir su literatura en un antídoto contra la anestesia de la memoria.

Con «Donde Dios no estuvo», la autora realizaba una mirada poliédrica de los atentados del 11-Mcon varios ejes argumentales, desde un político que se juega su futuro a una jueza y un fiscal de la Audiencia Nacional, pasando por una niña llamada Lucía o Saturno, un hombre que quiere volver a Cuba.

Pero el mayor éxito hasta la fecha de Ónega vino con «Después del amor», una novela de ficción que transcurre en los años de la Segunda República. Premiada con el Fernando Lara de Novela en 2017, la nueva ganadora del Planeta se inspiraba en una historia real para reivindicar la fuerza de las mujeres en una época de hombres, centrándose en la relación entre Federico Escofet y Carmen Trilla, un capitán del ejército y una esposa atrapada en un matrimonio infeliz. Tanto «Después del amor» como «Mil besos prohibidos», hasta la fecha su última novela publicada, han sido grandes éxitos de ventas.

Además de esta producción literaria, no se puede olvidar que Sonsoles Ónega hace años que se dedica al periodismo. Fue durante un tiempo corresponsal en el Congreso de los Diputados de Informativos Telecinco. Con «Y ahora Sonsoles», el programa que de lunes a viernes presenta por las tardes en Antena 3 Televisión, ha logrado consolidarse como la propuesta más vista en su franja horaria.

Alejandro Magno

Por su parte, Alfonso Goizueta se ha convertido en el finalista del Premio Planeta con «La sangre del padre», una biografía novelada de uno de los personajes históricos más fascinantes de todos los tiempos: Alejandro Magno. Tratando de ser fiel a los hechos, Goizueta nos hace seguir al joven Alejandro, tras el asesinato de su padre, cuando emprende la expedición hacia Persia con el fin de liberar a los pueblos de la barbarie. En la novela somos testigos de cómo Alejandro va convirtiéndose poco a poco en un tirano al que no le importa llevar a sus huestes hasta una muerte segura.

Para el muy joven Alfonso Goizueta es un paso importante en su carrera literaria, en un primer momento enfocada hacia el ensayo con trabajos sobre la historia de la geopolítica europea de entreguerras, «Limitando el poder, 1871-1939» y sobre los orígenes de la unidad nacional española, «Los últimos gobernantes de Castilla». Con «Corazón de deidades», publicada en 2020, dio el salto hacia la novela histórica, con una crónica que tenía como eje la mitología griega, un tiempo histórico que lo ha hecho finalista del Planeta ahora.

Entre la imaginación novelesca y la realidad palpable

por Toni MONTESINOS

Empezó pisando fuerte en el mundo de las letras Sonsoles Ónega ganando en 2004 el III Premio Letras de Novela Corta por "Calle Habana, esquina Obispo". Con este relato, el lector se adentraba en la capital cubana en los años noventa, con Fidel Castro defendiendo su pedestal ante la sangría humana que sufría su pueblo. Tal cosa estaba encarnada por un padre y un hijo, que luchaban por conservar lo poco que tenían: una casa en ruinas y sus principios éticos. A esta obra tan comprometida políticamente le siguió una más si cabe en esa línea, pues en “Donde Dios no estuvo” (2007) Ónega mostraba cómo, a tres días para las elecciones generales, se tejía un red de vínculos entre un político, una periodista, una juez y un fiscal, todo en torno a algo tan sensible como los atentados que vivió Madrid el 11 de marzo de 2004.

La autora escribió, pues, la primera novela que versó sobre tamaña tragedia, y fue un reto literario de alto nivel y de exigencia informativa, por cuanto entre la ficción de los diferentes personajes se presentaban hechos absolutamente reales. Y eso ha buscado la escritora: mezclar imaginación novelesca y realidad palpable; ejemplo de ello es “Después del amor”, novela basada en la relación real de un capitán del ejército y una esposa infelizmente casada que gozaron de un gran romance en los cuarenta, lo cual implicó afrontar diversos convencionalismos sociales. Luego, “Mil besos prohibidos” incidiría en esta temática amorosa, también con un trasfondo personal dramático y una situación que pone a los protagonistas entre las cuerdas del prejuicio social. Por su parte, la empresaria Beatriz, en “Nosotras que lo quisimos todo”, es otra de sus heroínas atada de manos por una vida estándar en la que no ve la manera de liberarse.

Pareciera que Ónega nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sentimentales y laborales, y cómo nos cerramos puertas a nosotros mismos o no nos atrevemos a abrírnoslas. Al menos, en “Encuentros en Bonaval, Mariana dará cauce a su sueño de convertirse en periodista y, de rebote, en narradora. Como la propia Sonsoles Ónega.