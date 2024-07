La insinuación sobre Miguel Bosé que molestó a Gonzalo Miró: "Es un disparate"

Una nueva polémica ha envuelto a Miguel Bosé esta semana y ha sido tema central en "Espejo Público". El programa matutino de Antena 3 dedicó un segmento al controvertido discurso del cantante en una congregación de negacionistas, generando un intenso debate entre sus colaboradores. Gonzalo Miróquedó sorprendido por las opiniones de algunos de sus compañeros, especialmente las de Miquel Valls, cuyo argumento fue particularmente perturbador para el tertuliano madrileño.

Bosé, de nuevo en el ojo del huracán

Bosé se encuentra en el centro de la controversia tras su participación en un acto organizado por Josep Pàmies, conocido por promover terapias alternativas cuestionadas. Bajo el rótulo "Bosé, ‘orgullosamente’ negacionista", "Espejo Público" abordó el tema este lunes, destacando la peligrosa narrativa del artista. Una periodista que asistió al evento en Palma de Mallorca relató en vivo el discurso de Bosé y otros invitados. "Sufrí tuberculosis y me curé con clorito de sodio tras un infierno farmacológico", afirmó Miguel Bosé durante su intervención, promoviendo así el consumo de lejía. Esther Ballesteros, la periodista presente en el evento, confirmó estos detalles, lo que llevó a Gonzalo Miró a expresar su preocupación. "¿Esto no se puede considerar un delito para la salud pública?", preguntó seriamente el periodista.

Las palabras de Valls no sentaron nada bien a Miró

El debate se intensificó cuando Miquel Valls tomó la palabra, criticando duramente al cantante. "Al final estamos hablando de charlatanes que se aprovechan de personas muy vulnerables", dijo Valls. "Yo me pregunto, qué necesidad tiene Miguel Bosé de hacer esto. Como persona pública que es, tiene una responsabilidad ante la sociedad", añadió, antes de ser interrumpido por Gonzalo Miró, alarmado por sus palabras. "A ver, a ver, a ver...", espetó Miró, intentando moderar las acusaciones contra Bosé. "Oye, a mí me encanta Miguel Bosé como artista, me encanta su música, y esto me parece un disparate. El hecho de verlo ahí no significa que la gente vaya ahora a volverse loca a beber lejía", argumentó Miró.

Sin embargo, Beatriz de Vicente respondió enfatizando la influencia que Bosé podría tener sobre su audiencia. "Es gente muy manipulable. Si está Bosé, que es una persona afamada, inteligente... Si él está, ¿por qué no yo?", advirtió la abogada. Lorena García también intervino, ofreciendo una perspectiva diferente. "Es gente que tiene que estar ya en estos círculos. Yo creo que ninguno de nosotros, nos lo diga Miguel Bosé o el Papa de Roma, vamos a tomar algo que consideramos que no es correcto", señaló la sustituta de Susanna Griso. Miró, coincidiendo con García, añadió: "Exacto, tiene que ser alguien descreído", cerrando así el tenso debate.