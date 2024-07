Gonzalo Miró denuncia en "Espejo Público" un "veto" que sufrió hace años : "No nos compensa"

Con la llegada del mes de julio, Navarra se viste de blanco impoluto y con un pañuelo rojo al cuello celebra una de las fiestas más populares de nuestro país, los Sanfermines. La festividad y el segundo encierro producido ayer, fue uno de los temas tratados en la tertulia de "Espejo Público" y uno de sus colaboradores más polémicos, Gonzalo Miró, desveló un veto con dicha festividad cuando les tocaba cubrirlos in situ.

Le impidieron correr delante del ganado

Una vez terminada la crónica del encierro, con la ganadería Cebada Gago en una carrera bastante rápida (2:46), Susanna Griso ha interpelado directamente a Gonzalo Miró para que comentase la faena, coronándolo como el experto en encierros por su larga trayectoria cubriendo en directo este espectáculo de nuestra tradición popular. A todo esto, el colaborador madrileño reveló cuáles eran sus intenciones estando en Pamplona, que fueron denegadas por la cadena que lo contrataba, impidiendo cumplir uno de sus máximos deseos. "Me hubiera gustado en aquella época correrlos y no me dejaron. Me trató todo el mundo genial y había un ambiente estupendo", comentó Miró, testimonio que fue respondido por la maestra de ceremonias del programa matutino de Antena 3 y que dejó sorprendido al propio Gonzalo.

Dificultad económica

"Esto no es un demérito, pero a veces las cadenas ponen sentido común porque hacen cálculos de lo que cuesta el seguro de vida y no nos compensa", fueron las palabras que soltó la presentadora tras las declaraciones de su compañero de tertulia, que "hundieron" la moral de su contertulio, que pensó que se trataba de un asunto de cariño hacia su persona y no monetario. "Pues nada, he vivido 20 años engañado", comentó Gonzalo y Susanna espetó finalmente que propuso saltar en paracaídas para el inicio de una temporada televisiva y que tras muchos cálculos, la respuesta fue que no.