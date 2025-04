Ion Aramendi, sincero sobre las condiciones de los concursantes en 'Supervivientes'

Actualmente, Mediaset España cuenta en su parrilla con uno de los programas más destacados y con un mayor número de interacciones en redes sociales. Estamos hablando de uno de los reality show más exigentes de la televisión: 'Supervivientes 2025'. El contenido que se emite en Telecinco nos deja de manera casi diaria nuevas historias.

Como en todas las ediciones anteriores, también se ha vuelto a cuestionar la realidad de todo lo que sucede en Honduras. En esta ocasión, la persona sobre la que se ha empezado a hablar de este asunto ha sido por Terelu Campos. Hay que tener en cuenta que ella no estaba en Cayos Cochinos como concursante de pleno derecho, aún así siempre quedó la duda de si ha vivido al 100% la experiencia o si los participantes tienen privilegios cuando las cámaras se apagan.

Declaraciones de Ion Aramendi

El actual presentador de varios programas en Telecinco,Ion Aramendi, ha concedido una entrevista al medio 'Mundo Deportivo' en la que ha querido hablar sobre 'Supervivientes' y, en especial, sobre la verdadera situación de los concursantes en Honduras. "Yo que he estado muy cerca del concurso, igual que pasa con 'Gran Hermano', siempre hay como mucha leyenda urbana de que lo que sucede allí".

Además, puntualiza: "Parece que, de puertas para adentro, ocurren cosas que son muy misteriosas y que significan todo el rato ayuda. O que hay cosas que están muy planificadas o guionizadas. Es absolutamente incierto. Vamos, yo como presentador te lo digo, que todo lo que sucede es lo que pasa. Todo lo que se ve es lo que ha sucedido. En 'Supervivientes' lo pasan, con perdón de la palabra, de puta pena".

Un concurso tan duro como parece

"O sea, me costa que lo pasan fatal. No solo por lo que están viviendo en la isla, sino a posteriori para su propia recuperación. Siguen una disciplina de cuidados muy, muy concreta y con una vigilancia médica muy estricta porque llevan el cuerpo al límite y esto no se lo inventa nadie. Lo que no pueden es no comer para morirse. Entonces, comen lo justo y lo que está pactado y está pautado por el equipo médico para que ellos consigan sobrevivir. No de buenas maneras", añade Ion Aramendi.

Por último, el presentador de 'Reacción en cadena' concluye: "Pasan penurias que son extraordinarias. La gente dice 'va, bueno, luego van por detrás y le dan unos donuts y tal'. Esto no es cierto. No es verdad. Es verdad que a veces ellos son listos y hacen 'trampillas'. Ven dónde están las cosas, dónde está el equipo y, ante la necesidad, todos aguzamos el ingenio. Incluso, cruzamos límites que a lo mejor no cruzarías en tu vida. Tú en la vida no entrarías a una tienda de alimentación a robar. Pero, si tú te mueres de hambre, a lo mejor sí que entras y te coges una barra de pan. Te quiero decir, que eso también hay que saber entenderlo y a veces saber disculparlo. Pero sí lo pasan fatal".