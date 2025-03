Este ha sido el cambio de Terelu Campos a su vuelta de 'Supervivientes 2025'

Al término del primer mes de convivencia, 'Supervivientes 2025' ha vivido su primera expulsión oficial. Ángela Ponce, Manuel González, Nieves Bolós y Samya Aghbalou se enfrentaban ayer al veredicto de la audiencia, siendo la finalista de 'MasterChef' la que se veía obligada a volver a España y dejar los Cayos Cochinos. Sin embargo, la expulsión de Aghbalou no ha sido la única eliminación que hemos vivido en esta edición.

Además de la cocinera, otras tres personalidades han hecho las maletas para bajarse del 'reality' más exigente de la televisión en nuestro país. A los tres días de concurso, Beatriz Rico inauguraba el protocolo de abandono este año. Dos semanas más tarde, era Terelu Campos quien tiraba la toalla, curiosamente en su segundo intento por abandonar. Finalmente, Rosario Matew daba ayer la sorpresa y renunciaba a 'Supervivientes', alegando no poder aguantar más.

Sus primeras impresiones tras abandonar

En el caso de la hija de María Teresa Campos, la experiencia le ha permitido superar varios miedos, como su aversión a los bichos o su fobia a bañarse en el mar. Además, la colaboradora de televisión ha aprovechado la aventura para experimentar un cierto cambio físico del cual el programa se ha hecho eco.

Terelu Campos el día de su entrada en 'Supervivientes' Mediaset

Como ocurre con todos los concursantes que dejan el formato, Telecinco les ofrece una especie de 'ritual', por así llamarlo. Este consiste en una ducha de agua caliente, un aperitivo copioso, y su primera reacción en primicia al verse en un espejo. Para Campos, este último momento le llamó bastante la atención, tanto que compartió sin miramientos un detalle en vivo y en directo con la audiencia.

"Bueno, el culo ni verlo porque entonces ya es para llorar. Este pellejo es para llorar", comentaba la malagueña. Sin embargo, al rato intentó tomárselo con más optimismo, para darle un toque cómico a la situación. "Pues nada un nuevo look, que nunca esta de más. Ahora este verano ya no me da miedo que me pillen los paparazzi", añadió.

Terelu Campos el día de su abandono en 'Supervivientes 2025' Mediaset

Su recibimiento en plató tampoco estuvo exento de emociones, puesto que Terelu pudo reencontrarse con su hermana, Carmen Borrego, y con su hija, Alejandra Rubio. Así mismo, mientras conversaba con Jorge Javier Vázquez, la presentadora pudo percatarse de que una amistad íntima suya había acudido al formato para recibirla con honores. "No puedo creer que esté aquí mi amiga Concha, que haya venido de Málaga", declaraba sorprendida la tertuliana.