Ion Aramendi manda este llamativo mensaje a los Mozos de Arousa en 'Reacción en cadena'

El presentador de 'Reacción en cadena', Ion Aramendi, ha sorprendido a la audiencia con un inesperado recuerdo a los Mozos de Arousa, el icónico equipo gallego que dejó huella en el concurso de Telecinco. Su mención llega meses después de su eliminación y tras la polémica generada en redes por su desacuerdo con Mediaset respecto a las Campanadas de fin de año.

Al comienzo de esta semana, 'Reacción en cadena' ha recibido a un nuevo equipo: Los Secos de Graná, un trío de funcionarios de la Universidad de Granada. Durante su presentación, Aramendi ha destacado su relación con Los Alhambraos, el equipo que eliminó a los Mozos en noviembre de 2024. "¡Es el famoso equipo que derrotó a los Mozos!", ha exclamado el presentador, antes de enviar un cariñoso mensaje a cámara: "Mandamos un besazo a los Mozos de Arousa y a Los Alhambraos". Con estas palabras, Aramendi se ha convertido en el primer rostro de Telecinco en mencionar a los gallegos tras su mediático conflicto con la cadena.

La polémica con Mediaset y su salida del programa

Los Mozos de Arousa, formados por Borjamina, Bruno y Raúl, hicieron historia en 'Reacción en cadena', acumulando un bote de 2,6 millones de euros y convirtiéndose en el equipo más longevo del programa con más de 400 emisiones. Sin embargo, su salida del concurso coincidió con una disputa con Mediaset, cuando denunciaron públicamente que la cadena les prometió presentar las Campanadas de Telecinco en 2024, solo para después reemplazarlos sin previo aviso. Borjamina expresó su decepción en redes sociales: "Nos habían asegurado que íbamos a presentar las Campanadas tras grabar un especial en nuestra localidad, pero de un día para otro nos llamaron diciendo que ya no sería así. Me duele y me siento decepcionado". Mediaset, por su parte, ofreció una versión diferente de los hechos, asegurando que nunca hubo un acuerdo formal para su participación en el evento.

Los Mozos de Arusa se superan con un bote millonario en “Reacción en cadena” Telecinco

Desde la salida de los Mozos, el concurso ha tratado de encontrar un nuevo equipo que marque un hito similar. Actualmente, el equipo de Los Huertanos sigue acumulando victorias y engordando su bote, mientras que el otro atril del programa se renueva constantemente con nuevos aspirantes. Los Secos de Graná debutaron en el programa con buen desempeño, logrando siete aciertos en la prueba de palabras encadenadas. Sin embargo, Los Huertanos reafirmaron su dominio con diez respuestas correctas y sumaron 13.500 euros a su bote tras acertar la palabra final con el eslabón misterioso. A pesar de la controversia con Mediaset, la mención de Aramendi demuestra que el legado de los Mozos de Arousa sigue vivo en 'Reacción en cadena', y que su paso por el programa no será olvidado fácilmente.