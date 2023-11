Javier Ambrossi confiesa con Joaquín con qué serie española se dio cuenta que era gay

Es innegable el valor de lo que los invitados le cuentan a Joaquín Sánchez en "Joaquín, el novato" semana tras semana. En esta ocasión los invitados eran Javier Calvo y Javier Ambrossi, máximos responsables de "La Mesías" que triunfa en Movistar Plus+. Nuestro Joaquín quiso que la pareja de directores y guionistas le dieran consejos sobre el mundillo, opero la conversación derivó hacia aspectos personales de los cineastas. Así Ambrossi acabó hablando de un momento muy importante de su visa, viendo "Farmacia de Guardia" en Antena 3.

Joaquín pregunta en un momento de l programa a Ambrossi que le confirme: "Te diste cuenta que eras gay en la serie 'Farmacia de Guardia'". Tras asentir explicó que "estaba viendo la serie con mis padres y hay un capítulo en el que uno de los amigos del hijo de Concha Cuetos empezaba a contar que era gay". Relató cómo se encontró ante esa situación en la que "ese chico puso en palabras lo que yo sentía". Tras reproducir la escena de la mítica serie, Ambrossi siguió explicando como llegó a la conclusión: "Ah, que esto es lo que me pasa a mí".

Para el creador aquello fue determinante: "Imagínate qué momento tan importante. Para mucha gente "Farmacia de guardia" era bueno, pues sí. No le damos la importancia suficiente a la ficción. Poner palabras a lo que la gente es. Ser capaz de mejorar la sociedad " y "cambiar el mundo" intervino entonces Calvo. Además añadió que como el capítulo acababa bien, "pues entonces no está mal". Quiso saber el presentador si ese fue el momento de contarlo en casa: "Y a mi madre le dije por la noche, es que creo que me pasa lo mismo que al personaje de Farmacia de Guarida".

Para terminar, un alegato de Ambrossi sobre la industria: "Por eso es tan importante ayudar cuando yo escribo. Sentarse a ver la serie de 'Veneno" y decir, ah es que me siento como Cristina, es que a mí nadie me tiene que decir cuál es mi identidad de género. Sabes cuánta gente se nos acerca y nos dice " gracias a esa serie he descubierto quien soy. Una serie o una película pueden cambiar la vida de una persona".