Jesulín de Ubrique vuelve a su infancia y se emociona en 'El Hormiguero'

Albert Espinosa y Jesulín de Ubrique estuvieron en el plató de 'El Hormiguero' la noche del miércoles 3 para presentar el programa 'Camino a casa', que se estrena el jueves 4 a las 22,45 horas en La Sexta. Un espacio novedoso, producido por el propio Pablo Motos y su equipo, por el que recordarán su infancia seis personajes famosos: además del torero gaditano; Pocholo, Luis Tosar, Rosa López, Ana Peleteiro y Fernando Tejero.

"Es un viaje emocional, un viaje hacia su interior: yo quería que todos los personajes rieran y llorasen, y lo hemos conseguido porque somos unos terroristas de la ternura", explicó el guionista catalán. En relación a los protagonistas escogidos, Espinosa indicó que "son famosos que aún tienen el niño dentro". Y remató con una media verónica: "Yo no quería conocer de antes a los famosos, quería descubrirlos".

Jesulín de Ubrique, por su parte, comentó su experiencia como protagonista de la primera entrega: "Son de estos programas que dices 'hostia'", porque "me ha hecho volver a sitios de mi vida; algo muy emotivo y muy personal". "Soy una persona dura de soltar las lágrimas, pero Albert me ha hecho un regalo de cojones", comentó el torero. En relación al llorar del matador gaditano, el presentador de 'Camino a casa' aseguró que le gusta "el grosor de sus lágrimas".

Jesús Janeiro, primer acompañante de Espinosa, se abrió a rememorar en el programa de Antena 3 su etapa en la escuela: "Yo era de los repetidores, repetí 6º de EGB y me echaron por viejo". Sin embargo, "cuando acababan las vacaciones, cuando la feria de Ubrique, que es en septiembre, me encantaba ir a por los libros y forrarlos y tal".

Aseveró el diestro que "yo he sido un niño feliz", pese a que su adolescencia "no ha sido la de un niño normal, porque me estaba jugando la vida". "Yo me venía de torear y me iba al colegio y era un niño más", explicó. "Cogí la responsabilidad de llevar el dinero a casa con 13 años", abundó. "He tirado de mi familia y de toda la cuadrilla".

El cine Alcázar "fue el culpable de todo", "Mi padre se endeudó, porque allí llevaba a artistas y tal y le acabó yendo mal la cosa", abundó Janeiro en el relato en respuesta al interés de Pablo Motos; "Con tal de que no vendiera el campito que teníamos y que era lo que a mí más me gustaba le dije: 'Papá, yo me meto a torero'". En resumen, "yo estudiaba, trabajaba con mi padre y, después, toreaba".