Joaquín Prat sorprendido con la obsesión de Pelayo con Montoya tras 'Supervivientes': "Ha ido a más"

'Supervivientes 2025' entra en su recta final y como es habitual de lunes a viernes, el club social de 'Vamos a ver' analiza los mejores momentos del reality de Mediaset. Además de la gala de anoche, la última en Honduras, el programa liderado por Joaquín Prat y Patricia Pardo comentó la tensa emisión de 'De Viernes' de la semana pasada, con Pelayo como gran protagonista, tras unas declaraciones realizadas sobre Montoya, que el maestro de ceremonias de Telecinco no dudo en reprochar.

Una acusación fuera de lugar

El asturiano no fue el único protagonista de 'Supervivientes' en el magacín nocturno especializado en crónica social y prensa rosa de Mediaset, ya que contó también con la presencia de Makoke y Carmen Alcayde que en vez de solucionar sus problemas, tensaron más su relación tras su paso por Honduras. En mitad de todo este embrollo, Pelayo soltó la bomba sobre Montoya, que dejó a todos sorprendidos, aunque encontró voces afines a su causa. "Hubo momentos en los que pensé que era gay y yo le gustaba. Es más, yo notaba una fijación y una obsesión que han tenido personas con las que al final me he acabado acostando", espetaba el asturiano y será ahora turno de Montoya cuando regrese a España quién replique las palabras de Pelayo.

"Pelayo no ha reflexionado en torno a esa pasada de frenada, que a pesar de ser un concursante excelente, creo que le ha sacado fuera de la isla", espetaba Joaquín Prat al referirse primero a la grave acusación que vertió junto a Escassi sobre Montoya y Anita, finalizando además que su obsesión con el concursante utrerano ha ido a más, afirmación que secundaba Antonio Rossi, presente en el plató de 'De Viernes' el día que Pelayo verbalizo las dudas sobre la sexualidad de Montoya. Además el colaborador, espetó "que se le notaba resquemor hacia él (Montoya)"