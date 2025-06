Pelayo lanza una bomba sobre Montoya tras su paso por 'Supervivientes': "Pensé que era gay y yo le gustaba"

Pelayo Díaz ha sido uno de los grandes concursantes de la edición 2025 de 'Supervivientes' que llegará a su fin este próximo martes con su gran final. Entre los cuatro finalistas se encuentra Montoya, otro de los aspirantes más carismáticos del reality de Mediaset que ha tenido sus más y sus menos con el diseñador de moda asturiano, que confesó anoche en 'De Viernes' un pensamiento sobre el utrerano que dejó en shock a los presentes en el plató de Telecinco, admitiendo que en ocasiones ha dudado sobre la homosexualidad de Montoya.

¿Una obsesión que va más allá?

El asturiano no fue el único protagonista de 'Supervivientes' en el magacín nocturno especializado en crónica social y prensa rosa de Mediaset, ya que contó también con la presencia de Makoke y Carmen Alcayde que en vez de solucionar sus problemas, tensaron más su relación tras su paso por Honduras. En mitad de todo este embrollo, Pelayo soltó la bomba sobre Montoya, que dejó a todos sorprendidos, aunque encontró voces afines a su causa. "Hubo momentos en los que pensé que era gay y yo le gustaba. Es más, yo notaba una fijación y una obsesión que han tenido personas con las que al final me he acabado acostando", espetaba el asturiano y será ahora turno de Montoya cuando regrese a España quién replique las palabras de Pelayo.

Mientras tanto, José Carlos Montoya, Anita Williams, Borja González y Álvaro Muñoz Escassi han conseguido el beneplácito de la audiencia durante estos tres meses de aventuras y lucharán el próximo martes en la gran final de 'Supervivientes 2025'. El jueves se celebró la gran semifinal del reality de Mediaset liderado los jueves por Jorge Javier Vázquez, los domingos por Sandra Barneda y los martes por Carlos Sobera. Tras el adiós de Damián anoche, así queda la hoja de ruta para lo que queda de concurso, que finalizará justo antes del debut de Xabi Alonso con el Real Madrid en el Mundial de Clubes 2025.