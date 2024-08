Jorge Javier Vázquez echa balones fuera ante el descalabro de su "Diario"

Una obviedad bastante grande desde su estreno es que de momento "El Diario de Jorge" no funciona. La audiencia no ha recibido con honores el nuevo programa de Jorge Javier Vázquez, ya que además de haberle dado la espalda, los telespectadores no han dudadoen comentar negativamente las funcionalidades de un programa alejado de la televisión que se exige y se pide en pleno 2024. A pesar de los claros signos de desgaste, el presentador catalán ha hecho balance de estos primeros días con una llamativa conclusión, echando balones fuera de su actual fracaso, siguiendo sin entonar el mea culpa, ya que este no es el primer formato personal que naufraga en el mar de las cuotas de pantalla.

Culpa del fracaso a los JJOO

Jorge Javier Vázquez ha confesado que en alguna ocasión, de manera casi obsesiva, ha llegado a consultar en Google "cuánto tiempo dura, en promedio, un partido de tenis". Sin embargo, ahora se siente aliviado al no tener que competir más con deportes como el tenis o el fútbol: "Ya está. Se acabó Alcaraz, no coincidimos más". En relación con esto, el presentador celebra que estemos en la última semana de los JJOO: "Tanta paz os llevéis como descanso dejáis". A pesar de ello, Jorge ya tiene la vista puesta en la Vuelta Ciclista a España que comenzará el 17 de agosto y se extenderá hasta el 7 de septiembre. "Vendrán otros deportes, lo sé. Y seguirán perjudicándonos", comenta en su blog. No obstante, hasta que llegue ese momento, le reconforta saber que solo queda una semana más de Juegos por soportar. Así podremos ir ajustando el programa, afinando detalles, y yo podré adaptarme tranquilamente a la dinámica", concluye.

Con estas palabras, Jorge Javier desvela tener cero autocrítica hasta el momento con su formato, echando balones fuera de su de momento fracaso televisivo, ya que no hay que irse muy lejos para ver que en el mismo horario hay otros formatos que sí triunfan, como la serie "Sueños de libertad", una de las series más vistas de la televisión y que dobla en audiencia al talkshow del presentador catalán, que encima no duda en lanzar pequeñas advertencias a Mediaset, quién le renovó el contrato hasta 2027 y le ha otorgado la llave de "nuevos" proyectos del grupo de comunicación. "Ante un estreno televisivo, me acuerdo mucho de los cien días que se le da a un Gobierno que acaba de llegar al poder para empezar a valorar sus acciones. Pues lo mismo con un programa de televisión diario que nace con vocación de permanencia. Requiere tiempo para adquirir alma, corazón y vida", espetaba finalmente un Jorge Javier Vázquez que está siendo ninguneado por una franja con la que logró mucho éxito en el pasado.