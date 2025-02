José María Almoguera lanza un órdago a sus compañeros de "GH Dúo 3"

El reallity show "Gran Dúo 3" sigue generando mucha intriga y controversia entre sus espectadores. En la última emisión, la cantante Rebeca se incorporó al programa de Telecinco y comenzó pisando fuerte el escenario: entró cantando su tema, muy popular en los años 90, "Duro de pelar". Entre los concursantes de esta edición, José María Almoguera ha sido uno de los más destacados por su implicación en diferentes historias dentro de la casa.

El hijo de Carmen Borrego tuvo un intenso y acalorado debate con María "la jerezana" sobre el futuro de ambos, tras su proposición de mantener una relación abierta. Ante la posibilidad de que su pareja fuese la eliminada dentro de la casa, el concursante ha vuelto a poner sobre la mesa la opción de abandonar el programa si ella era la expulsada. "Si se va ella, yo me quiero ir", explica José María Almoguera de manera contundente.

Nuevo órdago a la audiencia

Estas declaraciones no son la primera vez que se producen y crece la sombra por saber si son una manera de presionar para conseguir el objetivo de que María continúe, o si realmente abandonaría la casa de Guadalix de la Sierra en el supuesto mencionado anteriormente. Todo se precipitó tras conocerse que su pareja se jugará la continuidad en el programa en un duelo contra Romina Malaspina, después de que la audiencia salvase a Miguel Frigenti en el 'Límite 48 Horas'.

La conversación en la que José María Almoguera expresaba su opinión ante la posible situación desencadenó una contestación de María "la jerezana": "¿Por qué? No, tú tienes que seguir hasta el final". En la misma línea, Marieta también intentó hacer cambiar su visión al concursante. De hecho, le espetó: "Tú al concurso has venido solo y tienes que llegar solo hasta el último, porque a lo mejor esto se acaba y te arrepientes".

José Almoguera lo tiene claro

Por su parte, el hijo de Carmen Borrego siguió en la misma dirección: "No me voy a arrepentir de irme". Además, en otras imágenes pudo verse como iba en busca de aliados entre sus concursantes para pedir que le nominasen a él en el caso de que María fuese la expulsada. De hecho, José María Almoguera fue un paso más allá en la intimidad del confesionario: "Es la que hace que no tenga razones para no pensar en el exterior, que se fuera me parecería una faena y me parecería muy injusto". Además, no se quedó ahí y también pidió la expulsión de Romina: Malaspina: "No es cuestión de que me caiga mejor o peor, pero creo que de la gente que está expuesta es la persona más débil".

Posteriormente, en el programa que se lleva a cabo en el plató, Carmen Borrego decidió valorar las intenciones de su hijo en el programa: "Yo creo que a estas alturas del concurso espero que no lo haga porque sería una pena por su parte". Por tanto, tendremos que seguir pendientes de este asunto y ver cómo se va desenvolviendo en las próximas emisiones. Una simple decisión que lo puede cambiar todo y que afectaría, seguramente, al reallity de la cadena.