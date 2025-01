La condición de José María Almoguera para reconciliarse con Carmen Borrego: "No lo haría a cualquier precio"

José María Almoguera se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de la última edición de "GH Dúo". El hijo de Carmen Borrego ha entrado a la casa de Guadalix para darse a conocer al gran público y ha desatado su pasión con María "La Jerezana", dejándose llevar con la participante que le ha devuelto la ilusión en el amor. El nieto de María Teresa ha encontrado en la joven una confidente con la que desahogarse y pedir consejos y, en esta última ocasión, se ha sincerado sobre el conflicto con su madre, desvelando sus intenciones de reconciliarse con la televisiva.

Almogueraestá teniendo mucho tiempo para reflexionar dentro de "GH Dúo" sobre su situación con Carmen Borrego y tiene muy claro que quiere dejar a un lado sus diferencias con su madre. Eso sí, tal y como ha desvelado a María "La Jerezana", el televisivo estaría dispuesto a perdonar a su madre con una condición: que ninguno de los dos haga algo negativo hacia el otro. "Mis aspiraciones son solucionar las cosas pero no lo haría a cualquier precio, mientras que ninguno de los dos hagamos algo negativo hacia la otra persona, mi intención es solucionarlo todo", ha confesado Almoguera.

Carmen Borrego y José María Almoguera dan un paso más en su acercamiento Europa Press

Emocionadísima tras escuchar las intenciones de su hijo, Carmen Borrego ha reaccionado a las palabras de José María Almoguera. "Me emociona, me encanta los consejos que le da María, él sabe que yo estoy aquí defendiéndolo y voy a seguir haciéndolo, estoy loca por abrazarlo", ha expresado la televisiva, sin poder evitar ocultar su felicidad. "Yo he sufrido mucho con este tema, él también, yo le he abierto los brazos siempre y ahora más. Creo que hay que tener una conversación cuando hay amor parece que vale con el abrazo, pero nos debemos los dos una conversación sin enfadarnos, hay que discutir sin enfadarnos, sobre todo entre madre e hijo", ha finalizado sobre el asunto que tanto dolor le ha causado este año.

Un largo enfrentamiento

José María Almoguera y Carmen Borrego han protagonizado un largo enfrentamiento familiar televisado. Poco a poco, madre e hijo han ido acercando posturas y arreglando sus diferencias y parece ser que este 2025 será el año en el que se produzca la esperadísima reconciliación, el mayor deseo de la televisiva.