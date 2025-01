Carmen Borrego tiene nueva nuera gracias a "GH: Dúo 3"

Jose María Almoguera y María la "jerezana" han protagonizado el primer momento romántico de esta nueva edición de "GH Dúo", que seguro no ha pasado desapercibido en el clan Campos, ya que Carmen Borrego ha descubierto que su hijo tiene un nuevo amor entre ceja y ceja. La revelación pública de esta relación ocupó todos los titulares de este nuevo debate del concurso de Mediaset que salvó a dos nuevos concursantes gracias al beneplácito de la audiencia y que contó con un Álex Ghita en el plató de Telecinco, quien comanda Ion Aramendi, y el recién expulsado no dudó en contestar todas las cuestiones que se les pusieron por delante.

El amor ha llegado a la casa de Guadalix

El tercer debate de "GH:Dúo 3" fue un momento crucial en la casa de Guadalix, ya que desveló uno de los secretos más comentados entre los seguidores del programa: el romance entre José María y María, conocida como "la jerezana". La revelación se dio de manera espectacular, con un video que recopilaba los besos furtivos que ambos habían compartido durante su estancia en la casa. Este gesto confirmó las sospechas de los compañeros y puso fin a las especulaciones. La confesión vino acompañada de un detalle especial: los dos participantes aceptaron el reto de sellar su relación con un beso mientras sonaba la icónica canción "I Will Always Love You" de Whitney Houston, en un momento emotivo que acaparó la atención de todos.

Además, la noche no estuvo exenta de sorpresas. Ion Aramendi anunció la llegada de “dos superreinas” al programa, un dato que solo conoce Marieta, aumentando la expectación en el reality. Este giro promete añadir más intriga a una temporada ya marcada por secretos y tensiones.

La gala también estuvo marcada por la salvación de algunos concursantes y la despedida de Álex Ghita, quien protagonizó una emotiva salida. Durante la noche, los nominados enfrentaron un desafío de resistencia, recorriendo un kilómetro en bicicleta estática antes de conocer los resultados del público. Finalmente, Óscar y Sergio fueron los salvados, dejando a Frigenti, Manuel, Jeimy, José María, Javi y Maica en riesgo de eliminación. Por otro lado, Álex, antes de abandonar, se despidió de sus compañeros con palabras cargadas de emociones y algunas indirectas. Reconoció la conexión especial con Javi, aunque lamentó los conflictos entre ambos, y dedicó un mensaje a Romina por su actitud en los enfrentamientos.

No faltaron momentos polémicos en el plató, donde Álex y Elena, madre de Adara, protagonizaron un tenso intercambio de reproches. Ante estas escenas, el presentador Ion Aramendi tuvo que intervenir para calmar los ánimos, aunque no fue tarea fácil.