José María Almoguera se queda sin pareja en el San Valentín de "GH: Dúo 3"

Carlos Sobera les deseo un feliz San Valentín a los concursantes de "GH: Dúo 3" en una gala temática relacionada con la fiesta que tuvo un desenlace cruel para la pareja de esta edición, ya que José María Almoguerase tuvo que despedir de María "la jerezana", que sufrió el castigo más duro de la audiencia, la expulsión del reality de Mediaset, que encara su fase final.

Un San Valentín amargo

En una velada especial de San Valentín, la casa se llenó de reencuentros cargados de sentimientos, desde abrazos y lágrimas hasta desencuentros inesperados. Óscar, María "la Jerezana" y Romina vivieron momentos entrañables al recibir a sus madres, aunque no todos disfrutaron de la misma suerte. Maica, por ejemplo, tuvo que afrontar un tenso intercambio con Vanessa, mitigado únicamente por las palabras de ánimo de Daniela.

Mientras tanto, Álex Ghita sorprendió a Maica con una cita sorpresa, donde le confesó que, a pesar del tiempo fuera de la casa, ella seguía ocupando sus pensamientos. Sin embargo, Maica dejó claro que solo lo ve como un amigo. El romanticismo también estuvo presente en el reencuentro de Marieta y Suso, quienes vivieron una escena cargada de emociones en la que ella, ante la falta de iniciativa de su pareja, tomó las riendas y le propuso matrimonio. Aunque Suso aseguró que no tenía dudas sobre su futuro juntos, prefirió dejar el compromiso para una ocasión más adecuada. El amor, la nostalgia y las expectativas marcaron una gala inolvidable.

Sin embargo, la noche no estuvo exenta de drama. El momento más impactante llegó con la expulsión de María "la Jerezana", quien protagonizó una de las votaciones más ajustadas de la edición. Con un 50,8% de los votos en su contra frente al 49,2% de Romina, María tuvo que despedirse de la casa entre lágrimas y sorpresa. José María Almoguera, su mayor apoyo dentro del concurso, no pudo contener la tristeza al ver cómo su compañera abandonaba el reality.

"No me lo esperaba, pensaba que íbamos a aguantar juntos", expresó desconsolado. Al llegar al plató, María confesó su asombro, asegurando que no imaginaba su salida tan prematura. A pesar del dolor, afirmó sentirse satisfecha por haber sido valorada por su autenticidad y no por su relación con José María. La gala también dejó una nueva lista de nominados, confeccionada por los familiares de los concursantes, quienes asumieron la responsabilidad de dar los puntos. Así, nombres como Marieta, Miguel Frigenti, Sergio y el propio José María quedaron expuestos a la decisión del público.