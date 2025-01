Juan Carlos Unzué lamenta que las ayudas del Gobierno por la ELA aún no han llegado

3 meses después de su aprobación en el Congreso de los Diputados, muchos de los afectados por la enfermedad del ELAno han recibido aún las ayudas que el Gobierno de España iban a proporcionarles. Ante esta situación desfavorable, Juan Carlos Unzué, uno de sus máximos valedores y portavoz, ha clamado en "Espejo Público" ante esta desoladora situación en el matinal de Antena 3.

Ningún voto en contra, pero pocas ayudas por el momento

El Congreso de los Diputados y el Senado en su totalidad votó con un unánime Sí la aprobación de este dictamen pero las ayudas no llega, falleciendo por el camino 264 pacientes desde entonces. Los más 180 millones de euros para paliar esta situación no se han visto reflejados según la información que ofrecía "Espejo Público", que han hablado con Juan Carlos Unzué, uno de los grandes luchadores de esta ley que ha espetado la situación de muchas de las personas que padecen esta enfermedad. "Nosotros con nuestra aparente ignorancia pensábamos que una vez publicado en el BOE, la ley iba a tener efecto pero desgraciadamente no ha sido así. Ha habido una reunión en este mes, habrá otra próximamente en febrero pero nos damos cuenta de que los tiempos para que esta ley sea efectiva no van a ser rápidos y, por lo tanto, pedimos que se haga un adelanto de una parte del presupuesto acordado para poder atender y cuidar a casi 400 personas que están en fase avanzada de la enfermedad y muchos de ellos con la traqueo hecha. No podemos permitir que en nuestro país, una persona que quiera vivir se sienta obligado a morir por la falta de estas ayudas", espetaba Unzué, con un desanimo palpable ante la gravedad de la situación.

La importancia de las ayudas

El exfutbolista y entrenador ha explicado la importancia vital de este tipo de ayudas para los enfermos de ELA, sobre todo con el tema de los cuidadores, ya que muchos pacientes necesitan el cuidado de hasta 4 personas a su cargo ya que no pueden estar ni un minuto solos. "Son 4 sueldos, con 14 pagas, un salario digno debido a la responsabilidad que tiene, es muy difícil que todas las familias puedan permitirse esta situación por su economía. El 95% de los enfermos de ELA no tienen este dinero suficiente para hacer frente a los gastos y que hacemos ahora, ¿lo sacamos del sistema?", comentaba de nuevo visiblemente afectado por la situación Unzué, paciente de esta terrible enfermedad y que dejaba claro una vez más que el tiempo corre en su contra de él y el resto de enfermos, sumado a que las ayudas no llegan, dejando en una delicada situación a muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestro país.