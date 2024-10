El Senado da el "sí" unánime y definitivo a la ley ELA

El pleno del Senado ha dado este miércoles el sí definitivo a la ley ELA, que mejorará los cuidados a personas con esta y otras enfermedades complejas e irreversibles, y con la que todos los grupos parlamentarios han demostrado que, con voluntad, pueden dejar de lado sus diferencias para hacer política de la "buena".

Es el mensaje que, en presencia de representantes de asociaciones de pacientes, han lanzado los portavoces de las distintas fuerzas políticas del Senado, que han avalado con 259 votos el texto que recibieron hace dos semanas del Congreso, donde recibió el mismo consenso.

"Aquí escucho muchos días insultos y faltas continuas de respeto, pero hoy somos una única voz, y eso es algo maravilloso", ha celebrado el parlamentario socialista diagnosticado de ELA Juan Ramón Amores, que este miércoles se acostará "feliz" por el consenso alcanzado con la ley ELA, que este jueves podría ser publicada en el BOE, según han avanzado algunos senadores.

Amores ha aplaudido la norma como una victoria de las asociaciones, que han puesto el foco en esta enfermedad y ha sacado de la invisibilidad a las personas que recibieron el letal diagnóstico y que, como él, "no ven más allá del día de hoy".

"Hay una canción de Leyva que dice: 'Hazlo como si ya no te jugaras nada. Hazlo como si fueras a morir mañana'. Esa es mi filosofía de vida y les garantizo que la intento cumplir cada día que pasa", ha reconocido el alcalde de La Roda (Albacete) antes de advertir que no va a descansar hasta llevar la ley a todos los rincones del país.

Su principal mensaje ha sido, no obstante, para las 9.000 personas que desde 2015, el año en el que un médico le dijo que tenía ELA, han escuchado esas mismas palabras: "Hoy las estrellas brillarán más que nunca porque se llamarán como ellas", ha concluido parafraseando, esta vez, el tema 571-/9A de Arde Bogotá.

"Es de agradecer que en una legislatura tan convulsa consigamos ponernos de acuerdo ante leyes tan importantes necesarias y relevantes como esta", ha subrayado la socialista Marta Arocha, que confía en que pueda contribuir a paliar "en parte el dolor de enfermos y sus familias".

Ahora, el Gobierno y las comunidades tienen "un enorme trabajo por delante", aunque ha mostrado su convencimiento de que lo harán "desde la empatía y la colaboración, poniéndose al servicio de la sociedad".

La popular Alicia García ha resaltado que lo que ha hecho el Senado es "mucho más grande que aprobar una ley". "Hoy demostramos que la política se pone al servicio de las personas", que es la política que "quieren y necesitan la mayoría de los españoles".

"Es el resultado de que hemos dejado a un lado nuestras diferencias políticas para priorizar lo verdaderamente importante, el cuidado y la atención de las personas", ha enfatizado la senadora, que ha señalado que con su publicación "mañana" en el BOE, al Gobierno "no le quedarán excusas" para hacer llegar las ayudas a los pacientes.

La siguiente en intervenir ha sido Mar Caballero, de UPN, que ha reclamado los fondos para mejorar la red de atención especializada, de cuidados paliativos y de asistencia domiciliaria y la agilización del acceso a las prestaciones, algo para lo que es necesario "el compromiso de todos".

Paloma Gómez, de Vox, ha lamentado los tres años de retraso de esta ley, que "llega tarde, pero por fin la tenemos", y que supone un "avance importantísimo" para los enfermos de ELA y otras patologías complejas e irreversibles. "Las enfermedades no saben ni tienen que saber de ideología", ha señalado.

Uxue Barcos, de Geroa Bai, cree que la tramitación de la ley "condensa" los momentos "hermosos" que tiene la política con otros que no la dejan "precisamente bien". "Queda mucho por delante, pero tengo el convencimiento de que nos vamos a encontrar", ha afirmado.

"Yo me pregunto por qué no podemos llegar a acuerdos importantes y trascendentales como hoy, cuando muchas veces la política se convierte en un lodazal en el que nos lanzamos las pullas cuando realmente pueden suceder cosas tan increíbles como esta", ha puntualizado Carla Antonelli, de Más Madrid.

Nerea Ahedo, del PNV, ha valorado que, "después del ambiente de crispación continua", los grupos hayan sacado adelante una iniciativa de gran calado que "mañana" saldrá en el BOE y sobre la que ahora son las comunidades las competentes. "Aquí nadie debiera rehuir su responsabilidad", ha precisado.

"Incluso la ley ELA ha estado cerca del fango, y esto no puede volver a pasar", ha censurado el senador de Junts Eduardo Pujol, que ha pedido a los políticos no tener miedo a "entender la realidad desde puntos de vista absolutamente contrarios".

A Carmen da Silva, del BNG, le inquieta que el Gobierno no cumpla el plazo de un año para elaborar el reglamento de la ley, en el que deberá especificar sus beneficiarios.

Laura Castel, de ERC, ha instado a no olvidar que el logro es de los pacientes y que hay que seguir luchando "por un sistema sanitario que no deje a nadie atrás. "No podemos dejar que esta victoria se diluya en la inacción", ha avisado.

"Sea cual sea la enfermedad, tenemos que dar pasos a un sistema de prestaciones gratuitos que hace que las necesidades de cuidados no penalice a las familias", ha concluido Olaia Duarte, de EH Bildu.