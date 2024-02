Juan del Val cuenta en 'El Hormiguero' por qué ha dejado de seguir a Nuria Roca en redes sociales

Juan del Val y Nuria Roca desvelaron anoche en la tertulia de 'El Hormiguero' que él ha dejado de seguirle a ella en redes sociales.

"Van a arder las redes", aseguró Pablo Motos sobre la noticia. La presentadora de 'La Roca' le dio la razón: "Tiene razón Pablo, porque las parejas, si se dejan de seguir en las redes sociales, es que se separan".

"La he dejado de seguir con todo el motivo del mundo", enunció Juan del Val: "Nos hicieron una foto hace bastantes años que es mi foto preferida; el caso es que llevo intentando subir esa foto desde hace 3 años a Instagram, y Nuria no me dejaba porque decía que no se puede porque no tenía los derechos...", explicó el escritor.

"El otro día, al cumplir los 25 años de casados, Nuria la subió", abundó este. "¿Acaso tiene seis años?", se preguntó Roca por la rabieta de su marido. "Yo ni me enteré", aseguró la presentadora antes de contar que "él sólo seguía a una persona y ya no sigue a ninguna".