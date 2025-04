Juan del Val se harta de la faltas de respeto continuas de Gonzalo Miró: "No tiene ninguna gracia"

La no presencia de Pedro Sánchez durante el funeral del Papa Francisco este pasado sábado sigue levantando polémica, generando debates en los platós de televisión. Uno de los ejemplos más claros de la controversia generada por este desplante del líder socialista ha ocurrido en 'La Roca', el magacín vespertino dominical que Nuria Roca presenta en laSexta. Los protagonista de esta discusión fueron Juan del Val y Gonzalo Miró, cuyas faltas de respeto de este último enfadaron mucho al escritor y guionista televisivo, que arremetió con bastante fuerza contra Miró.

Faltas de respeto unas tras otras según Juan del Val

Este domingo, durante la tertulia de 'La Roca', Nuria Roca planteó a sus colaboradores la polémica sobre la ausencia de un conocido personaje en un acto reciente. Juan del Val fue claro en su opinión: “Creo que tendría que haber ido, y la razón de que no asistiera tiene que ver con lo personal. A él no le gusta estar en segunda fila”. El escritor, aunque admitió que estaba especulando, insistió en que la falta de una explicación oficial dejaba espacio para interpretar motivos personales. Jaime de los Santos, por su parte, respaldó a Del Val con contundencia: “Es un narcisista de libro; no estaría ni en segunda, sino en tercera o cuarta fila”. Nuria Roca también aportó su reflexión, señalando que algunas voces apuntaban a la mala relación con los Reyes tras los incidentes de Paiporta o a la presencia de Feijóo en el acto, aunque reconoció que no había confirmación oficial. “A mí me parece bien que no haya ido, pero me gustaría que se explicara. Vivimos en un Estado aconfesional”, sentenció la presentadora, mostrando su deseo de mayor claridad en estas situaciones.

El ambiente en 'La Roca' se caldeó aún más cuando Juan del Val y Gonzalo Miró protagonizaron un tenso intercambio. Mientras Del Val desarrollaba su argumento, Miró no pudo evitar reírse, provocando el enfado del escritor. “Estoy haciendo un argumento serio y eso de reírse me parece una falta de respeto”, le recriminó Del Val. Gonzalo intentó defenderse, alegando que simplemente le divertían los motivos esgrimidos: “Uno dice que es un narcisista y otro que no soporta no tener protagonismo, pues me hace gracia”. El cruce de palabras continuó con Del Val insistiendo en que sus opiniones merecían respeto, mientras Nuria Roca mediaba recordando que “los argumentos pueden no hacer gracia a todo el mundo”. Finalmente, Gonzalo Miró cerró la discusión con ironía: “Escuchando a Jaime y Juan, ahora pienso que mejor que no haya ido, solo por llevaros la contraria”, espetó finalmente Miró.