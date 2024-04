Juanra Bonet confirma su candidatura en “Tu cara me suena” en una gala marcada por “OT”

“Tu cara me suena” no defraudó en su tercera gala, volviendo a poner al público patas arribas con actuaciones asombrosas que cautivaron el corazón del público y de un jurado, que empieza a elegir a sus concursantes favoritos. Tras la victoria de Raoul Vázquez, que interpretó de manera solemne a Harry Styles, todo queda mucho más apretado en la parte alta de la clasificación, destacando la irrupción de un Juanra Bonet, que tras maravillar al público como el cantante argentino Sandro, firma su candidatura para ser aspirante y ganar la undécima edición de uno de los concursos con más éxito de Antena 3.

Juanra Bonet puede ganar "TCMS"

Por fin Raoul Fernández dio el salto definitivo y tras dos semanas colgándose la medalla de plata, sube a lo más alto del ranking, tras la gran interpretación que realizó el ex concursante de OT del hit mundial Watermelon Sugar, perteneciente al ex integrante de One Direction, Harry Styles. El otro numerazo de esta tercera gala fue la actuación del presentador de televisión, Juanra Bonet que, con su interpretación como Sandro, deleitó tanto al público como al jurado, ya que Ángel Llácer, que regresaba a su posición como juez tras una semana de ausencia, gritaba a los cuatros vientos “Juanra puede ganar”, apostando así por el barcelonés. También destacó la participación de Conchita, que tras dos semanas dibutativas, se soltó la melena al ritmo de María Becerra, para decirle tanto a los cuatro del jurado como a sus compañeros que tiene mucha guerra que dar en este concurso.

Eurovisión, presente en la tercera gala

Con Eurovisión a la vuelta de la esquina y viendo el momentazo viral que supuso la actuación de Raquel Sánchez Silva como Nebulosa, la artista invitada en esta tercera edición fue la última representante de nuestro país en el festival de la canción, Blanca Paloma, que el clonador la convirtió en Sara Montiel, interpretando uno de los grandes éxitos de la actriz y cantante ciudarrealeña, Fumando Espero.

Raoul Vázquez, en cabeza

Tras está tercera gala, así queda la clasificación general, liderada por el ganador de esta pasada noche, muy seguido de David Bustamante que, tras ganar la semana pasada con una asombrosa actuación de Nino Bravo, sorprendía junto al músico Albert Arnau al ponerse en la piel de Estopa, he interpretar de manera notable el éxito de los hermanos catalanes, Como Camarón. En lo más bajo del ranking, se encuentra la humorista Valeria Ros, que junto a Susi Caramelo, cantaron el tema de las artistas Becky G y Natti Natasha Ram Pam Pam, con el sacaron muchas sonrisas, tanto a espectadores como jurado.

Clasificación general: