Katerina pone en entredicho a la organización de 'Supervivientes 2023' tras su llegada a plató

La última expulsada del concurso de Telecinco, ‘Supervivientes 2023’, llegaba al plató para hablar de su experiencia en el concurso. Carlos Sobera, presentador de la gala de los martes, quiso saber qué es exactamente Manuel Cortés para la exconcursante. ‘’¿Ha sido un amigo?, ¿más que un amigo?, ¿va a ser algo más que un amigo?’’, le preguntaba a la rusa.

Katerina Safarova y Manuel Cortés besándose en 'Supervivientes 2023' Mediaset

''Lo de que va a ser, ni yo misma lo sé. Espero no saberlo hasta el final del concurso porque quiero que llegue lo más lejos posible. Para mí ha sido mi máximo apoyo ya que incluso él tiraba de mí. Ha sido mi gran apoyo. No es mi amigo y yo tampoco lo veo como un amigo’’, confesaba la modelo confirmando que siente algo hacia el pequeño hijo de Chiquetete.

Después de hablar de su romance con el concursante, el presentador sacó el tema del robo. La ex superviviente fue captada mientras robaba alimentos de los trabajadores de la organización el pasado domingo. Ion Aramendi, presentador de la gala de los domingos le preguntó si este acto había ocurrido otra veces a lo que ella quiso ser sincera. "Una vez en Cayo Paloma y una vez aquí, han sido dos veces, no lo he hecho más, ni se me había pasado por la cabeza", confirmaba sin desvelar que superviviente fue su cómplice en el robo de Playa Paloma.

Carlos Sobera, tras mostrarle las imágenes en donde ella pide una pastilla antes de cometer el delito, se dirigió a ella para dejarle las cosas claras. ‘’Cuando alguien pide una pastilla de la verdad, hay un inspector en la playa al que se le acerca, se le pide la pastilla y te la da’’, le decía. Ante esto la rusa fue clara cuestionando el argumento de Sobera.’’No, por la noche no hay. Pero por la noche no hay inspector, solo hay el cámara’’, le decía con claridad la exparticipante de la isla de las tentaciones. Después de este cruce de palabras para ver quién decía la verdad, la modelo volvió a reconocer que robó comida sin delatar al compañero que también le ayudó a sustraer alimentos.