Broncano confiesa en 'La Resistencia' de que manera ve el Telediario en su casa

La noche del pasado martes, 18 de abril, ‘La Resistencia’ invitó a la periodista de RTVE, Almudena Ariza, para promocionar ‘Españoles en conflictos’. Este nuevo programa de La 1 se trata de un espacio de reportajes donde la periodista recorre el mundo para descubrir a españoles que están en otros lugares y se encuentren afrontando conflictos de gran importancia.

La periodista al entrar al plató del programa de MovistarPlus + comenzó a regalar camisetas cuyo lema se podía leer ‘The World needs journalists’ (el mundo necesita periodistas). ‘’Las he encargado para vosotros, las he hecho yo. Hay diferentes tallas para el equipo’’, decía con la simpatía que le caracteriza. Ante esta ofrenda, David Broncano, el presentador del espacio no dudó en soltar una de las suyas confesando lo bien que le venía la camiseta ya que él ve los informativos de una manera peculiar.

‘’Yo me la voy a poner cuando me ponga en casa a ver el telediario. Yo siempre veo el telediario desnudo para que la información me llegue más directa a la piel. Yo no quiero poner filtros entre el periodismo y yo. A puro huevo’’, espetaba el jienense provocando la risa del público y de la invitada.

Ariza también mostró su lado más cómico cuando Broncano le preguntó la cantidad de dinero que tiene en el banco y el número de relaciones sexuales que ha tenido en el último mes. La periodista confesó tener más de 100.000 euros y menos de 300.000. "Coito clásico 1 punto, petting, que alguna vez habrás visto por ahí en Malasia...", le explicaba el presentador en lo referente al sexo. La madrileña, que no sabía muy bien el significado de aquellas terminaciones, tuvo un momento de salvación gracias a la llamada telefónica de su madre.

"Era mi madre, ¡Os lo juro!", decía Almudena, dejando a todos sin palabras. Tras la insistencia de su madre, llamándola, Ariza descolgó el teléfono para decirl que estaba en directo. ‘’Ala, pues adiós’’, decía la madre de la protagonista con total naturalidad. "Le quería preguntar si ella tenía una aproximación a esta pregunta, si ella se la podía jugar con su hija", le dijo el cómico entre risas. "Le explota la cabeza a mi madre como le preguntes eso", concluía Ariza para luego confesar que ella petting no hace que ‘’si lo hace, lo hace; sino no tiene gracia’’.