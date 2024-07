Kiko Jiménez aclara lo que ocurrió entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol en 'Supervivientes'

El programa 'Fiesta' ha dado un giro inesperado en la polémica historia que involucra a Arantxa del Sol y Ángel Cristo. Kiko Jiménez, el novio de Sofía Suescun y exconcursante de 'Supervivientes 2024', ha ofrecido una nueva versión de los hechos ocurridos en la famosa lancha.

La controversia se remonta a un incidente en 'Supervivientes' donde se alegó que Arantxa del Sol agredió a Ángel Cristo; durante un viaje en lancha, la modelo supuestamente perdió los papeles y le dio una colleja al hijo de Bárbara Rey. Sin embargo, el propio Ángel Cristo fue quien aumentó la gravedad de la acusación, afirmando que fue golpeado con "tres puñetazos". Este incidente llevó a Mediaset España a vetar a Del Sol de sus programas.

A pesar de todo esto, en la última emisión de 'Fiesta', Kiko Jiménez, quien estaba presente en la lancha durante el incidente, ofreció una perspectiva diferente. "Sé lo que pasó desde el principio hasta el final", afirmó, indicando que Arantxa del Sol solo le dio a Ángel Cristo "un toque para llamarle la atención". Según la pareja de Sofía Suescun, "el gesto fue mínimo" y no debería haber sido calificado como una agresión. Asimismo, Kiko Jiménez explicó que, aunque Arantxa del Sol estaba nerviosa y alterada, su acción fue "una cosa ridícula a la que nadie le dio importancia". En su recreación del momento con Luis Rollán, exconcursante de 'MHYV' demostró que el incidente no pasó de ser un simple toque. Además, sugirió que Ángel Cristo aprovechó la situación para chantajear a Arantxa del Sol, a pesar de que "inicialmente prometió no contar nada".

Estas declaraciones fueron respaldadas por la presentadora Verónica Dulanto, quien afirmó: "Si lo que pasó en la lancha es lo que acabamos de ver, no estamos hablando de una agresión". Alexia Rivas, por su parte, también se posicionó a favor de Del Sol, indicando que Ángel Cristo "la amenazó" con hacer pública la situación. Esta nueva versión de los hechos emerge poco después de que Mediaset levantara el veto a Arantxa del Sol, permitiéndole regresar a sus programas. Las declaraciones de Kiko Jiménez cambian la narrativa de esta polémica, presentando a Arantxa del Sol como "la verdadera víctima" de una situación orquestada por Ángel Cristo.