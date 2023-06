Alexia Rivas y Elena Rodríguez protagonizan un tenso momento en el plató de 'Supervivientes 2023': ''Hay mucho reventado en el plató''

‘Supervivientes 2023’ ya está rozando su final a esperas de saber quien podría ser el último expulsado y cuya plaza a la final está entre Adara y Artur. Uno de los dos se quedará a las puertas este próximo jueves, 23 de junio, en la gala 17 del reality de Mediaset. Aunque el cierre de esta edición está a la vuelta de la esquina, los conflictos en plató continúan dando de sí y prueba de ello ha sido el último protagonizado por Alexia Rivas y Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero.

La colaboradora y la madre de la superviviente, ambas ex concursantes de la edición 2020 y 2021, han vuelto a verse las caras en el plató de ‘Tierra de Nadie’. Los colaboradores se encontraban debatiendo un vídeo sobre Asraf Beno. Rivas, ha querido tirar una lanza a favor del novio de su amigaIsa Pantoja no sin antes también lanzar una pulla a Rodríguez. "Si no digo lo que pienso reviento y ya hay muchos reventados en este plató", espetaba la joven periodista.

"Lo que tienes que hacer es aprender de los fantasmas que han ido a la isla, lo han hecho muy bien, han sido muy empáticos y han dado a todos el mismo cariño y abrazos. Vas de educada y lo que haces tú es insultar por las redes sociales", le respondía Elena la cual se había dado por aludida tras el comentario de Alexia, a la vez que alababa el trabajo de Oriana Marzoli y Alejandro Nieto por ayudar a los supervivientes. "Está resentida porque su hija no está siendo la favorita en éste momento, hay concursantes que están brillando más que Adara. Céntrate en defender a tu hija", le volvía a responder la reportera.

Tras este cruce de palabras, la madre de la superviviente no ha dudado en calificar a la colaboradora de ‘’mentirosa y sucia’’ además de acusarla de pedir respeto en redes sociales cuando un familiar de la propia Rivas es quien falta el respeto. Carlos Sobera, presentador del espacio tuvo que intervenir para poner calma entre las dos ya que ambas no dudaron en continuar reprochándose la labor que hace cada una en el plató de Telecinco, Alexia Rivas comenta y Elena Rodríguez defiende a Adara