Kiko Jiménez regresa a "Supervivientes" con críticas y comparaciones con Pedro Sánchez

Uno de los momentos más comentados de la última gala de "Supervivientes All Stars" fue el paso de Jorge Pérez por el puente de las emociones. El guardia civil se abrió en canal con Laura Madrueño, defendiendo su papel como padre y marido, precisamente en una semana muy complicada para él, puesto que es uno de los nominados. Un hecho que puso en alerta a Kiko Jiménez, quien no tardó en comentar con sarcasmo e ironía.

El regreso de Kiko Jiménez al programa, tras haberse retirado, ha sido una sorpresa para muchos. El pasado jueves, Kikoexplotó contra la organización de "Supervivientes All Stars" por intentar vender una falsa relación entre Sofía Suescun y Bosco. Visiblemente molesto, criticó duramente al programa y anunció en redes sociales su decisión de no volver a los platós como defensor de su pareja. Sin embargo, parece que el enfado ha disminuido, ya que Telecinco anunció su presencia en "Conexión Honduras" con Sandra Barneda.

Durante la gala, Sandra Barneda preguntó a Kikosobre la importancia de los mensajes emocionales recibidos por los concursantes. Con una sonrisa sarcástica, Jiménezrespondió: "Muy importante, sí, sí. Son mensajes que te dan mucha fuerza, sí, claro". La tensión subió cuando Barneda le ofreció la posibilidad de hablar en directo con Sofía Suescun. Jiménezaceptó y aprovechó para lanzar un recado a la organización: "¿Le vais a preparar un puente así de bonito también a ella?".

Sandra Barneda, manteniendo la calma, le respondió: "Sí, claro que sí. Pero lo dices con retintín".Jiménezevitó entrar en polémica directa, pero dejó entrever sus pensamientos: "No, no, no. Tengo yo mis cosas en la cabeza. Mejor no indaguemos en ellas". Esta declaración sugirió que veía la participación de Jorge Pérez en el puente como una estrategia para ganar el favor del público, dado su estatus de nominado.

El momento más polémico llegó cuando Kiko Jiménez comparó el puente de las emociones de Pérez con un mitin político. "No he conectado. ¿La verdad? Es como si estuviese viendo a Pedro Sánchez dando un mitin. No he conectado, me ha faltado un poco de verdad, de soltarse más y de contar más cosas", declaró Jiménez, provocando el estupor de algunos en plató y el aplauso de otros. Esta mención al presidente del Gobierno hizo que Sandra Barneda interviniera rápidamente para evitar que el debate se desviara hacia la política. Finalmente, Kikotrató de excusarse: "Podría haber dicho a otro político. Te quiero decir, me ha parecido un mitin". Así, la gala concluyó con una de las intervenciones más comentadas y polémicas del programa, dejando a la audiencia expectante sobre las próximas declaraciones de Jiménez.