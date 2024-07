El cumpleaños más agridulce de Sofía Cristo: la tierna felicitación de Bárbara Rey con zasca a Ángel Cristo Jr. incluido

El 5 de julio de 1983 nació Sofía Cristo. La DJ está hoy de celebración y, por este día tan especial, Bárbara Rey le ha dedicado unas bonitas palabras en Instagram, con zasca a Ángel Cristo Jr. incluido. Junto a un carrousel fotográfico de su hija a lo largo de los años, la vedette se ha puesto sentimental en el aniversario más agridulce de la colaboradora de "Espejo Público".

"Hace 41 años que llegaste a mi vida, fue un parto difícil, pero es que todo lo que es maravilloso y extraordinario, es difícil. Eras la más preciosa del mundo, con ese pelo naranja y toda blanquita con una piel preciosa", comienza diciendo Bárbara Rey sobre su hija. "Desde ese momento llegó la alegría a mi vida, siempre riendo, comiendo y durmiendo. Nunca me diste un problema, si te ocurría algo malo, me lo ocultabas para no hacerme sufrir, incluso cuando ocurría alguna cosa en casa mala cuando yo no estaba, me lo ocultabas", ha escrito la vedette, con una clara indirecta a su hijo. "Doy gracias a Dios todos los días de mi vida por tenerte, eres un ser tan extraordinario, que a veces pienso que no te merezco. Mucha gente me envidia por tener una hija como tú. Estoy tan orgullosa de ti y te admiro tanto que no tengo palabras para expresar lo que siento por ti. Te amo, te adoro, eres mi vida. Mi único deseo en la vida es que seas feliz y que Dios te proteja siempre".

Como era de esperar, Sofía Cristo ha contestado a su madre, de lo más emocionada por sus palabras: "¡Bendición es ser tu hija! Gracias a ti tengo los valores, educación y principios que me has inculcado desde que nací .Te amo". Además de la DJ, numerosos rostros conocidos y fans de la Bárbara Rey y su hija han comentado la publicación. "Que día tan especial estaba a vuestro lado cuando llego nuestra niña, la alegría de tu vida mi quería María .Os quiero infinito", ha escrito Chelo García-Cortés.

Un cumpleaños agridulce

Sofía Cristo y Bárbara Rey se encuentran en plena guerra familia con Ángel Cristo Jr. La semana pasada, después de la última exclusiva del exconcursante de "Supervivientes" en "Lecturas", la DJ explotó en directo en "Espejo Público", cansada de los ataques de su hermano contra ella y su madre. "Perdonaré a mi hermano cuando esté muerto como mi padre. No quiero saber nada de él, absolutamente nada de él. No quiero verlo, no quiero saber nada de ellos, los quiero muy lejos. No quiero saber nada de él ni hablar de él, pero podría hacerlo", sentenció entre lágrimas.