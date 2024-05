Kiko Rivera desvela la curiosa profesión con la que soñaba de pequeño

Kiko Rivera, hijo de la famosa cantante Isabel Pantoja, sorprendió a todos revelando su inesperada profesión soñada durante su infancia en una entrevista con Marc Giró en 'Late Xou'. Aunque se le conoce principalmente por su carrera como DJ y su influencia en las redes sociales, el hijo de la tonadillera tenía un sueño laboral muy diferente en su juventud.

Kiko Rivera ha estado trabajando arduamente para distanciarse del estigma asociado a su madre y las revistas del corazón. Su estrategia ha incluido el éxito en las redes sociales, donde ha ganado una nueva generación de seguidores. Marc Giró incluso lo describió como un "experto en marketing musical". Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Kiko reveló que su primera ambición profesional no estaba relacionada con la música ni con las redes sociales.

Contrario a las expectativas, Kiko Rivera confesó que de niño "quería ser cura". Esta revelación generó revuelo en las redes sociales, ya que muchos habían asumido que siempre había tenido su mira puesta en la música y el mundo del espectáculo. La idea de dedicarse al sacerdocio fue una sorpresa para muchos.

La decisión de Kiko Rivera de aspirar al sacerdocio fue influenciada por un cura poco convencional que conoció en la escuela, llamado el padre Rayo. Este sacerdote, que desafiaba las normas tradicionales de vestimenta, capturó la atención y admiración del joven Kiko. Ahora, este peculiar personaje vive una especie de homenaje en el proyecto digital "Marbella Vice", donde Kiko ha creado un personaje inspirado en él llamado "El padre Curro".

Durante la entrevista, Kiko Rivera también compartió sus luchas personales, incluido su esfuerzo por dejar atrás ciertos hábitos: "Quiero que la gente entienda que para mí es muy difícil, porque sigo trabajando en la noche. Aguanto, pero cuando veo que el demonio sale, me voy corriendo. Intento no beber alcohol, es el problema, porque viene todo lo demás". Giró por su parte, elogió su determinación: "Has cambiado de vida. Has dejado todo tipo de sustancias y de estupefacientes. Te felicito".