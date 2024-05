Kiko Rivera confiesa que acabo muy quemado en “Supervivientes”: “No volvería ni de visita”

Kiko Rivera nunca deja de sorprender y de nuevo ha vuelto a ser el centro de atención tras su reciente entrevista en "Late Xou", el programa de Marc Giró en La 2. En esta reveladora charla, el DJ no escatimó en detalles sobre diversos aspectos de su vida, desde su perfil mediático hasta sus problemas familiares y su experiencia en "Supervivientes 2011".

Mala experiencia en "Supervivientes"

Rivera compartió su experiencia en el reality "Supervivientes", describiéndolo como "maravilloso", aunque admitió haberlo pasado mal. "No volvería ni de visita, pero aprendí a dormir en cualquier sitio", confesó, señalando el impacto positivo que tuvo en su capacidad para conciliar el sueño.

El hijo de Isabel Pantoja también abordó su pasado de adicción a las drogas, revelando su proceso de recuperación. "Ahora me levanto a las cuatro y media de la mañana, cuando antes a esa hora estaba por la penúltima copa", compartió. Sin embargo, reconoció la dificultad de mantenerse sobrio mientras sigue dedicándose a la vida nocturna. "Cuando veo que sale el demonio, me retiro al hotel. Intento no beber alcohol, el problema es el alcohol", enfatizó.

Sobre su madre, Isabel Pantoja, Rivera tuvo palabras de elogio, describiéndola como "la mejor artista de este país", a pesar de los "problemas familiares" que puedan existir, los cuales, según él, "se quedan en casa".En cuanto a la música actual, Kiko Rivera expresó su preocupación por las letras que escuchan sus hijos menores. "No comparto algunas letras que salen. Pienso en mis hijas y mi hijo, que son menores, escuchan esas letras y ellos no saben lo que dicen, pero yo sí", afirmó, reflejando su sensibilidad como padre. Con sus declaraciones, Kiko Rivera ofreció una visión íntima y franca de su vida, dejando entrever tanto sus luchas personales como su compromiso con el bienestar de su familia.