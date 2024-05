Isabel Pantoja no actuará en Nerja el 13 de julio

Las constantes actualizaciones sobre el estado de Isabel Pantoja no dejan de situar a la tonadillera en el centro de todas las miradas. La semana pasada fue Antonio Rossi quien afirmaba que la artista no estaba dispuesta a ofrecer un concierto en Málaga, lo que hacía saltar las alarmas sobre la actuación programada para el próximo 13 de julio en Nerja, Málaga.

Finalmente no va a poder dar a sus seguidores este espectáculo del que aún se siguen vendiendo entradas, pero no por que la tonadillera hubiera rechazado este concierto por activa y por pasiva. Según adelantaba en exclusiva Almudena del Pozo en “Así es la Vida”, Isabel Pantoja seguiría negociando una posible fecha para Nerja, pero no para mediados de julio. “La información que yo tengo es que el concierto de Nerja del 13 de julio no se va a hacer. El día 12 tiene un concierto en Huelva y dos días seguidos es imposible para Isabel”, arrancaba la colaboradora. Sin embargo, esto no implicaría que se cancelara el evento, sino que se reajustara la fecha. “Lo que hay es una buena predisposición por todas las partes. Hay una serie de conversaciones y negociaciones a día de hoy. Todos esperan que se llegue a buen puerto, que sería poner una nueva fecha, y esa última decisión la conoceremos el viernes”.

En el plató de "Así es la Vida" Mediaset

Una afirmación que ha despertado la incredulidad del resto de compañeros ya que, tal y como Rossi afirmó, la cantante “se ha negado por activa y por pasiva a actuar en Málaga. Ha rechazado Fuengirola, Málaga, ‘Starlite’ y Marbella”. La situación sería distinta según indicaba Almudena: “No es verdad. Ama al público de Nerja. Quiere que todo se solucione. Ella ahora mismo está con la cabeza en el concierto de este sábado en Zaragoza. Ahora está en Cantora y el jueves irá a Zaragoza. Luego le toca Mérida”.

El verdadero motivo que hay detrás de la polémica con Nerja sería, no solo que ella no es capaz de actuar dos días seguidos descansando muy poco, sino que “se han hecho una serie de cosas alrededor de este evento que no terminan de cuadrar. De ahí las negociaciones y el empeño por llegar a buen puerto. A día de hoy, la decisión no está tomada, por lo que no pueden comunicar si hay una nueva fecha o qué pasa finalmente con Nerja”. Ha incidido en que las entradas siguen a día de hoy a la venta. Habrá que esperar hasta el viernes para que se comunique de manera oficial la decisión que se ha tomado sobre esta fecha.