Marc Giró ensalza a Pablo Motos y "El Hormiguero"

El presentador Marc Giró, acostumbrado a entrevistar a actores y famosos de todo tipo, esta vez se ha puesto al otro lado de la mesa. Si cada semana le vemos divertirse en su programa de humor y late night "Late Xou", que se emite primero los martes a las 20h en RTVE Play y luego a las 23.55h en La 2, en esta ocasión fue él el que tuvo que contestar a las preguntas de "Hora 25" en la Ser. Allí le preguntaron por otros presentadores, y a muchos les sorprendió lo que tenía que decir sobre "El Hormiguero" y Pablo Motos.

Para empezar, Giró explicó que en su programa cualquier persona es bienvenida, incluso aquellos de los que se difiere ideológicamente a sus propias tendencias. Giró confesó que había invitaciones que se habían quedado en el limbo, porque hubo ofertas para acudir a "Late Xou" a personajes relevantes que o lo han rechazado de manera directa o simplemente no han contestado, y sin embargo se les ha invitado en repetidas ocasiones. Ese ha sido el momento en el que el presentador ha hablado de su compañero en Antena 3, Pablo Motos, y su programa éxito del prime time de la televisión, "El Hormiguero".

"A Pablo Motos le tengo un gran respeto por varias razones", comenzó relatando Giró, que calificó que el de Motos "me parece un gran programa". El periodista ya había contado que ambos tienen "ideas distintas sobre algún asunto" refiriéndose al tema de la amnistía en Cataluña, pero ha salido en su defensa: "No hay que olvidar que Pablo Motos está haciendo un gran programa de televisión y creo que algunas veces se ha sido injusto con él". Y además ha dado ventana, esto de llevar grandes estrellas, o gente que están promocionando artefactos culturales, mainstream todos si quieres, creo que está bien". Entre las loas de Giró a Motos, el formato: "Han hecho cosas muy originales, un programa original que no se parece a nada. Y lo cortés no quita lo valiente. Es posible que Pablo Motos y yo no coincidamos en según qué ideas, pero bueno, déjame a mí a Pablo Motos, me voy a cenar con él y a ver qué pasa", ha soltado en directo Marc entre risas.