Laura Londoño: "A veces llegaba a mi casa y lloraba como una niña chiquita"

Impulsiva, vital y apasionada serían tres palabras perfectas para describir a la actriz colombiana Laura Londoño, que tras triunfar con una veintena de productos televisivos, este jueves se proclamó vencedora de la octava edición de «MasterChef» en Españatras vencer en la final a Álvaro Escassi.

Ganó a Álvaro, que ha tenido una evolución más radical, con un salto a la excelencia. ¿En qué momento se dio cuenta del cambio?, ¿os es producto de su cabeza organizada?

Con lo cabezona que soy, sí. Yo, de verdad, pienso mucho, le doy muchas vueltas a las cosas en mi cabeza y tengo un pensamiento y le digo «no me puede durar ahí dando vueltas un montón». Entonces encontré en la cocina un escape maravilloso en donde era tal la adrenalina y la necesidad de estar ahí presente; con todos mis sentidos super abiertos, con ese tacto de los ingredientes, a qué huelen, a qué saben, está mezclado por aquí o por allá. Era como desconectar mi cabeza para realmente conectarme conmigo y cosas que van saliendo de ti, de tu esencia, de lo más profundo y de eso que tienes por allá incluso escondido y que se van a manifestar en un plato. Me pareció tan lindo y me hizo sentir muy cómoda. Y por supuesto, la competencia, el juego, que me divertía un montón y claro, yo quería hacerlo bien y quería hacerlo mejor y si puedo más, pues más. Y ese no parar y ese querer aprender y salir cansada, pero ir a hacer más clases y haber hecho una tarta con más flores divinas.

¿Puede contar qué le dijo Escassi al abrazarse tras el veredicto?

Creo que fue felicitándome. Sí, sabes, «felicitaciones, gordi». Así me dijo; mi niño es lindo.

¿Le obliga el premio, (un fin de semana en el Basque Culinary Center) a quedarse en España?

Gracias a Dios obligada no estoy, y por eso es tan rico, me encanta. Lo disfruto porque es un país que quiero mucho; porque ha sido una aventura tremenda para nosotros, para mi familia; porque veo a mis hijas felices, porque llevarlas al colegio todos los días es como una cotidianidad que me parece... Siento que Madrid, además, es una ciudad muy amable para tener hijos. Estoy feliz y dichosa acá. Ahorita tengo que regresar dos meses a Colombia a grabar una serie, «Manes» para Prime Video y bueno, esperando poder regresar después de esos dos meses aquí, sí, y seguir disfrutando de las maravillas que tiene España en cada esquina, que además de verdad que son infinidad de cosas. «MasterChef» me permitió conocer todos los rincones de este país y tengo una lista gigante de esos rincones que conocí, pero que no tenía tiempo de ir . Ahora quiero regresar y saborear con más calma.

Durante todo el concurso hemos visto a una Laura apasionada, muy expresiva y apasaionada, pero en la última imagen con el premio, más reflexiva y calmada, ¿cuál es la Laura de verdad?

Las dos, las tres, las cuatro Lauras... Si vieras la cantidad de Lauras que convivimos aquí adentro, te asustas. Pero, sobre todo en esos capítulos finales, yo también me percibí mucho más calmada. Es verdad que estaba más reflexiva. Llevábamos muchas semanas encima y había momentos que esa reflexión era porque quería salir corriendo; de verdad. Y lo que estaba haciendo era como conteniéndome a mí misma. Tenía demasiadas emociones adentro, demasiados nervios, demasiado estrés. Tenía mucha angustia también, sentía mucha presión y me la ponía yo a mí misma aún más. Imagínate sentir todo eso, pero tener que estar frente a 20 cámaras y tener que cocinar bien y que expresarte bien. Es verdad que unas cosas son las que yo viví adentro grabando durante el programa. Son cosas muy distintas ahora las que yo veo y eso me ha permitido conocerme y entender muchas cosas de mi vida: « Guau, así reacciono yo ante estas cosas». Yo estaba hecha un manojo de nervios; llegaba a mi casa a veces y lloraba, y mi esposo y mis hijas me abrazaban y era como «tranquila». Pero lloraba como una niña chiquita.

¿Por qué resulta difícil exportar la gastronomía colombiana?

Colombia es el segundo país más diverso del mundo y es un país gigante, no sé cuántas veces España) que en el mapa no parece, porque es que roban metros en el mapa. España es más manejable y puedes viajar un montón y conocerlo relativamente rápido. En Colombia, en cada región hay como muchos países en uno y son todos muy diferentes y tenemos tantas culturas y tantas herencias gastronómicas que llegaron a nosotros que no hay una sola. Creo que eso es lo que hace que aún que se reconozca como: esta es la comida colombiana.

¿La arepa es colombiana o venezolana?

(Ríe) La más rica es la de Medellín, Medellín, la de Antioquía.