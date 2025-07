Laura Moure revela el secreto mejor guardado de 'La Ruleta de la Suerte': "Hay alguien en un despacho siguiendo mi movimiento"

Laura Moure, uno de los rostros más familiares de Antena 3 gracias a su labor en 'La ruleta de la suerte', ha compartido en el programa 'Y ahora Sonsoles' algunos detalles curiosos sobre su trabajo diario. Durante la entrevista, Sonsoles Ónega le preguntó sobre el funcionamiento de la famosa pantalla en la que se revelan las letras. Moure, entre risas, le respondió: "Lo sabe todo el mundo menos tú", antes de revelar que "no es táctil" como muchos espectadores creen. En realidad, explicó que hay "alguien en un despacho siguiendo el movimiento de mi mano para coincidir", lo que dejó a la presentadora completamente sorprendida. También detalló que la manera en que va destapando las letras sigue siempre "el orden de lectura", algo que hace de forma coordinada con el equipo técnico que se encuentra tras bastidores. Esta revelación ha desvelado uno de los secretos mejor guardados del concurso, que lleva más de dos décadas en emisión.

Además de estos entresijos técnicos, Moure habló sobre el ritmo de trabajo que mantiene junto a Jorge Fernández. "Hacemos tres programas al día, que duran una hora, hora y media cada uno", afirmó la copresentadora. En cuanto a sus horarios, detalló: "Yo llego como a las ocho y media o nueve, y salgo a las tres, tres y media, no está nada mal", destacando así la buena organización del equipo. Sin embargo, reconoció que los episodios no se emiten justo después de grabarse: "Depende. No hay una regla exacta sobre el tiempo que hay entre grabación y emisión, pero puede llegar a dos meses", concluyó. Estas declaraciones no solo muestran el lado profesional y humano de Moure, sino también el esfuerzo que implica mantener uno de los formatos más vistos de la televisión española.

Un acierto en la sobremesa

'La ruleta de la suerte' continúa consolidando su dominio en las sobremesas televisivas con un imbatible 22,7% de cuota y 1.606.000 espectadores, logrando más de 60 meses consecutivos como líder absoluto en su franja. Es el programa con mayor cuota de toda la televisión, con una ventaja de +12,5 puntos sobre su competidor, la segunda más alta de su historia. Casi 3,2 millones de espectadores únicos lo siguen cada día, manteniendo su éxito también los fines de semana.