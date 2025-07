María Verdoy y Antonio Santana bromean sobre sus vacaciones tras el adiós de 'Socialité'

Tras ocho años de emisión sin interrupciones, la cuenta atrás para el final de 'Socialité', que dirá adiós definitivamente, no ha hecho más que comenzar. A falta de dos semanas para su última emisión, sus presentadores se han pronunciado ante la audiencia con un irónico diálogo.

María Verdoy y Antonio Santana llevan más de un año a los mandos del formato en sustitución de las presentadoras originales, María Patiño y Núria Marín, que se marcharon en 2024 tras su ruptura con La Fábrica de la Tele.

Durante la transmisión de este sábado, Verdoy le lanzaba una pregunta a su compañero: "¿Cómo andas de planes veraniegos?".

Santana no se mordió la lengua y bromeó con que "a partir de agosto estoy más tranquilito", pues las emisiones finalizarán el 27 de julio y, desde entonces hasta el inicio de los Informativos, es probable que la cadena apueste por emitir reposiciones que aún no ha especificado.

"No me contestes si no quieres, que me lo sé", añadió la presentadora antes de asegurar que lo que tiene claro es que ambos "van a descansar sí o sí en breve".

Inmediatamente después aprovechó para promocionar 'Agárrate al sillón', el nuevo concurso de Telecinco y que comenzó su andadura este domingo después de la final del Mundial de Clubes.

"Nos vamos, por ahora solo a publicidad", terminó diciendo con sorna Verdoy.

Pero los comentarios han ido más allá y, durante el programa de este domingo, el duo de conductores se ha hecho eco de la situación del cantante Mario Jefferson, exconcursante de Operación Triunfo, y que ha compartido un vídeo en el que pide trabajar más.

"Mario, qué te vamos a decir, que estamos contigo, hijo", ha apostillado la presentadora, con guiño a cámara incluido.