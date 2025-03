Lidia Torrent, muy crítica con 'Fiesta'

Uno de los rostros de la cadena Mediaset durante más de 10 años, Lidia Torrent, ha querido realizar un vídeo en su cuenta personal de Instagram para dar su opinión y su versión acerca de "una información exclusiva" de su vida personal que se comentó en un programa de Telecinco. Según "Fiesta", la ex camarera de First Dates "se habría separado de su pareja, Jaime Astrain, tras seis años de relación sentimental.

En la publicación, aunque no dice en ningún momento el nombre del programa, deja entrever que se refiere a él ya que sí habla de "un formato de la que ha sido su cadena durante años". "Hace unas semanas reconocí públicamente que mi relación estaba pasando por un altibajo y también pedí cierta intimidad para gestionar la relación de forma interna. Resulta que ayer, en un programa en la que fue mi casa durante casi diez años, dieron una información bastante gorda sin contrastar, sin hablar con las personas implicadas, y haciendo, intuyo, suposiciones sólo por lo que pasaba en redes sociales que, como todos sabemos, no son el 100% de la realidad", explica al inicio de su relato.

"No está bien hacer eso"

Además, apunta: "Cuando alguien forma parte de la casa, creo que se le puede cuidar un poquito más. Nunca me escondo, no juego al gato y al ratón. Si tengo que decir algo lo diré. Pero creo que me puedo reservar una pequeña parte para luchar por mi familia sin tener que estar dando explicaciones día a día". De hecho, puntualiza: "Os puede parecer más o menos lícito eso, pero lo que no es lícito es publicar una noticia así sin saber si es verdad".

"Porque no sabes ni el daño que puedes hacer, ni la repercusión que tiene, ni sabes lo que está pasando. Me dolió además que fuese en un programa que pertenece a la que fue mi casa durante tantos años. Agradezco que a los colaboradores que sí que fueron super amables con todo lo que dijeron, pero hay que tener cuidado con esas cosas. No está bien. Hay que ser más respetuoso y más profesional".

Para finalizar el vídeo, Lidia Torrent, que no ha querido dar muchos detalles acerca de su situación actual, únicamente afirmó de manera contundente: "Tengo una familia, tengo una hija que cada vez se entera más de las cosas. Por favor, seamos un poquito más generosos con eso, y un poquito más conscientes de cuánto daño se puede hacer".