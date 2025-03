La cita más corta de la historia de 'First Dates' por culpa del físico: "No eres lo que estoy buscando"

José Miguel y Miguel iban a tener una cita idílica en el salón de 'First Dates' pero el espacio televisivo dedicado a la búsqueda de un nuevo amor de Mediaset vivió anoche un tenso momento con una cita que terminó más rápido de lo esperado. Carlos Sobera, que ha sido testigo de muchas citas que han ido mal, se sorprendió al ver que José Miguel no terminaba de cenar cuando decidió abandonar la mesa. El motivo, el físico, que para él "es muy importante.

Si no te entra por los ojos, es complicado

Carlos Sobera destacó que la belleza física puede ser importante en una primera cita, pero que, para un amor duradero, lo esencial es la personalidad, ya que el atractivo externo cambia con el tiempo. Esta reflexión fue un presagio de lo que sucedió entre José Miguel y Miguel, dos hombres que se conocieron en el restaurante del amor. José Miguel, animador de hoteles en Benidorm y apasionado del espectáculo, llegó primero y compartió con el presentador su historia. Contó que estuvo casado durante 19 años con la madre de su hija, pero con el tiempo comprendió que su atracción hacia los hombres era más fuerte. Por su parte, Miguel también tuvo una relación con una mujer, aunque lo hizo por la presión social y el deseo de formar una familia. A pesar de tener historias similares, la conexión entre ellos no surgió como esperaban.

Cuando José Miguel vio a Miguel por primera vez, su reacción fue inmediata: no sintió ninguna atracción. Aunque trató de mantener la compostura en la barra del restaurante, su incomodidad era evidente. Durante la cena, mientras Miguel intentaba entablar conversación, José Miguel apenas prestaba atención y se mostraba nervioso. La incomodidad alcanzó su punto máximo cuando decidió ser sincero y, sin esperar más, le dijo a su cita que no era lo que buscaba. Acto seguido, se levantó de la mesa y abandonó el restaurante, dejando a Miguel sorprendido y dolido. Miguel consideró que su actitud fue poco educada, pues al menos podría haber esperado a terminar la cena. Sin embargo, José Miguel defendió su decisión asegurando que no veía la necesidad de quedarse en un lugar donde no se sentía cómodo. Antes de marcharse, conversó con Sobera y le confesó que, a pesar del desenlace de la cita, se iba tranquilo con su decisión y aprovechó para expresar su admiración por el presentador.