Lidia Torrent y Jaime Astrain, al borde de la ruptura: su entorno confirma la crisis

Vivir al son de las redes sociales y ganarse la vida como influencer conlleva sus riesgos. Eso bien lo sabe Lidia Torrent, hija de Elsa Anka, que ha visto cómo sus seguidores han comenzado a hacerse eco de una posible crisis en su relación con Jaime Astrain. Todo después de que él soplase las 37 velas de su tarta de cumpleaños sin la presencia de su amada, que fue la ausencia más sonada. Todos se preguntaban dónde estaba y cuál sería el motivo de peso para que causase baje en una cita tan importante para su chico. Tan solo sus amigos más íntimos le acompañaron en su gran día, como así se encargó él mismo de dejar constancia de ello en su cuenta personal de Instagram. Ni rastro de la presentadora. Ahora se ha confirmado que no están atravesando su mejor momento y que, efectivamente, su ausencia evidenciaba una crisis de la que tratan salir airosos, pero dando tiempo al tiempo. Así lo han confirmado desde su entorno más cercano a la revista ‘Hola’: “Las relaciones pasan por etapas, momentos, circunstancias y quieren gestionar la relación desde la intimidad y sin suposiciones”.

Lidia Torrent y Jaime Astrain GTRES

Pese a que desde su círculo más íntimo hayan dado por cierto los rumores de grietas en su unión, desde la citada revista quieren restar importancia a su crisis. Lo hacen poniendo el foco en que sus problemas no son especialmente graves, nada que no pueda solucionarse con las conversaciones correspondientes, pero que no han llegado a un punto irreconciliable en el que deseen tomar caminos por separado. Al menos no, por el momento. Su intención es continuar remando juntos por el bien de la hija que tienen en común, Elsa, de dos años: “A veces, se está más cerca y, a veces, más lejos, pero se están sacando demasiadas conclusiones precipitadas”, subrayan desde su entorno, que quieren mantener el optimismo frente a las evidencias que han hecho que salten todas las alarmas.

Y es que no solo se habla mucho de la ausencia de Lidia Torrent en el cumpleaños del padre de su hija, sino que tampoco ha pasado desapercibido otros detalles virales. Por ejemplo, Jaime Astrain y ella llevan mucho tiempo sin hacerse menciones en redes sociales o posar juntos frente a las cámaras, lo que en el mundo virtual en el que se desarrolla conlleva sus dimes y diretes. Una novedad que está dando mucho que hablar desde principios del pasado mes de enero, cuando comenzaron a surgir las primeras señales de crisis en la pareja. Algo impensable tan solo unos meses atrás, cuando la presentadora y el colaborador deportivo presumían constantemente de la felicidad que les rodea desde el 2019, cuando iniciaron su romance. Más especialmente cuando se convirtieron en padres a finales del 2022. Desde entonces han dejado claro que la boda no entra en sus planes, pero que son tan felices que deseaban ampliar la familia y darle un hermanito a la pequeña Elsa. Deberá esperar, pues antes tienen que solucionar sus problemas, esos que no serían graves, pero que les mantienen separados por ahora, incluso en citas tan importantes como sus cumpleaños.