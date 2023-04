Lorena Castell anuncia su adiós de «Zapeando», 9 años después

La vigente ganadora de «MasterChef Celebrity» ha vivido uno de sus mejores años en televisión. La polifacética presentadora ha compaginado sus múltiples trabajos con su colaboración en «Zapeando». Por si fuera poco, Lorena participaba recientemente en formatos como «El Desafío» o «MasterChef», donde salió triunfadora tras protagonizar una intensa polémica con Patricia Conde. Parece que ningún formato tiene secretos para ella. Pero además, Lorena también ha protagonizado uno de los eventos nocturnos más de moda en la capital, siendo la maestra de ceremonias de su propio Bingo.

Pero parece que el compromiso que exige participar en un programa diario como «Zapeando», parece que ha forzado a Lorena a tomar la decisión de apostar por otros proyectos. Así lo anunciaba en redes sociales: «Que difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza … Hoy termina mi etapa después de 9 años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos ;) Gracias a @globomedia por la confianza y @atresmediacom por estos años maravillosos. Gracias a todos los compañeros con los que he tenido la suerte de divertirme y compartir buenos momentos cada día. A los que en casa también me habéis acompañado en este crecimiento profesional. Todavía quedan muchas aventuras por vivir … SHOW MUST GO ON ❤️

La televisiva ha llegado a cobrar mucho peso en el programa en esta década, tanto como para suplir a Dani Mateo en una de sus ausencias como presentador principal. Así, laSexta y Globomedia dejaban claro su total confianza en ella, mientras ella no desentonaba y dejaba constancia de estar preparada para proyectos con mayor protagonismo. Así lo demostró en Vodafone You, donde también coincidió con Dani Mateo. Aún se desconoce cuáles serán sus próximos proyectos