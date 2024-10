Luis Tosar revela en 'El Hormiguero' su última pasión: "Se más que los técnicos profesionales..."

En una emocionante y lluviosa noche de martes en gran parte de España, 'El Hormiguero' ha recibido a dos grandes actores del cine español: Carolina Yuste y Luis Tosar. Ambos acudieron al programa para promocionar su última película, "La Infiltrada", dirigida por Arantxa Echevarría y que llegará a las salas de cine el próximo 11 de octubre. La película, producida por Atresmedia Cine, está inspirada en la historia real de una policía nacional que logró infiltrarse durante ocho años en la banda terrorista ETA.

Desde el inicio del programa, el ambiente ha sido relajado y lleno de humor. Pablo Motos ha dado la bienvenida a Luis Tosar, quien es un "invitado infinity" del programa, y a Carolina Yuste, ganadora de un Goya en 2021. "¡Qué ilusión, Luis!", ha exclamado Motos, mientras Tosar ha bromeado imitando al rey emérito Juan Carlos I con un "Me llena de orgullo y satisfacción". Carolina también han participado en el tono humorístico: "¡Qué bonito el sillón dorado, qué lástima por mi parte!", ha comentado entre risas, refiriéndose al exclusivo asiento que reciben los invitados recurrentes del programa. "Dentro de muy poco seguro que lo consigue", le ha respondido Motos, mostrando su confianza en la carrera de Yuste.

La película "La Infiltrada" narra la historia de Aránzazu Berradre Marín, el pseudónimo bajo el cual una joven policía logró infiltrarse en la organización terrorista ETA. En su papel, Carolina Yuste da vida a esta valiente mujer, quien, con apenas 20 años, renunció a todo, incluso a su vida personal, para llevar a cabo una misión que buscaba desarticular el comando Donosti en un momento en el que ETA fingía una tregua. "Es la única policía del cuerpo que ha logrado infiltrarse en ETA. Ella renunció a todo, a su vida, por un objetivo", ha comentado Yuste sobre el papel que interpreta en la cinta. La actriz también ha reflexionado sobre la dureza de la situación que vivió la verdadera Aránzazu durante esos ocho años: "Estoy convencida de que algo de su personaje se quedó en ella. Hubo un momento en el que seguro fue difícil diferenciar entre su vida real y su identidad falsa. Era 24 horas al día, durante ocho años, generando vínculos con terroristas", ha explicado.

Por su parte, Luis Tosar interpreta al policía encargado de reclutar a la infiltrada. Sobre su personaje, conocido como "El Inhumano", Tosar ha bromeado: "Le llamaban así porque no era muy amigo de dormir o descansar. Esta disciplina se la aplicaba también a su equipo". Además, el actor ha revelado que tanto él como Yuste tuvieron la oportunidad de conocer al verdadero policía que lideró la operación: "Nos explicó cómo fue la historia y nos presentó a otros miembros del cuerpo que también participaron. La figura de Aránzazu era casi mitológica para ellos por lo que consiguió", ha compartido Tosar.

Durante la entrevista, Motos también ha preguntado a los actores si habían tenido contacto directo con Aránzazu, a lo que Carolina ha respondido: "No, no hemos podido conocerla en persona. Sabemos que ha leído el guion y que no emitió ningún juicio al respecto. Ahora está en otro país, entiendo que habrá rehecho su vida y dejado todo esto atrás". Por otra parte, una de las anécdotas más llamativas del rodaje fue una escena de acción en la que Tosar propinaba una bofetada a Yuste. "¿La hostia que te da Luis en la película es de verdad?", ha preguntado Motos. A lo que Carolina ha contestado entre risas: "Sí, fue real, aunque estaba todo pactado. No solo fue una vez, lo repetimos tres o cuatro veces". Tosar, por su parte, ha bromeado: "Tengo buenas manos para dar bofetadas, repetimos la escena porque no me salía el texto".

Interpretar personajes tan complejos y en situaciones tan extremas no es fácil, y ambos actores han hablado sobre cómo lograban desconectar después de las intensas jornadas de rodaje. "Yo escuchaba a Bisbal", ha confesado Carolina, quien ha explicado que escuchar música le ayudaba a sobrellevar el impacto emocional de la historia. "El dolor es fuerte cuando escuchas los relatos de personas y víctimas. David Bisbal fue mi forma de desconectar", añadió. Luis Tosar, por su parte, utilizó el humor para aligerar la intensidad: "He perdido el interés en las aspiradoras, ahora me interesa más la aerotermia. Todo lo que se puede hacer de aerotermia lo he hecho, se más yo que los técnicos. Les digo cuando vienen a mi casa lo que tienen que hacer incluso", ha bromeado, explicando que en su tiempo libre se ha volcado en aprender sobre este tipo de tecnología.

Además de la intensa conversación sobre "La Infiltrada", la noche en 'El Hormiguero' también ha tenido su momento de emoción y sorpresas con la clásica llamada de la tarjeta de OpenBank valorada en 12.000 euros. En un primer intento, la persona llamada no ha acertado a decir la frase exacta y ha respondido con un inesperado "Un coche". Sin embargo, en la segunda llamada la suerte ha cambiado, y Santiago, un malagueño afortunado, fue el ganador al decir correctamente la frase: "La tarjeta de 'El Hormiguero'". Al principio, Santiago no se lo creía: "Seguro que es una broma de un amigo mío", ha exclamado entre risas. Tras procesar la noticia, ha bromeado con que "mañana por la mañana me llamará Hacienda a la puerta", cerrando el momento con un toque de humor que ha dejado a todos con una sonrisa.