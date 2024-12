Manuel Pizarro reflexiona sobre la Constitución y la convivencia en "Plano General"

El jurista, economista y empresario Manuel Pizarro, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación y miembro del Consejo de Estado, será el protagonista de un nuevo episodio de Plano General. El programa de entrevistas de La 2, dirigido y presentado por Jenaro Castro, conmemora el Día de la Constitución con una conversación con Pizarro, en la que el invitado ofrece una perspectiva reflexiva y crítica sobre la Carta Magna y la sociedad española.

Una charla necesaria de escuchar

Pizarro, quien también fue presidente de la Bolsa y de Endesa, considera que la Constitución española “goza de buena salud, pero, como todas las leyes, no se cumple a veces”. En sus declaraciones, el ex político no descarta posibles reformas, aunque subraya el respeto esencial que debe mantenerse hacia la Carta Magna. Durante la entrevista, Pizarro abordó temas de actualidad, destacando la relevancia de la figura del Rey en la sociedad moderna: “Los Reyes estuvieron en su sitio en Valencia y Felipe VI lo está como gran cumplidor de la Constitución, pues ni siquiera el Rey está por encima de la Carta Magna”. Estas palabras reflejan su valoración del papel institucional de la monarquía en España.

En el plano personal, Pizarro compartió su filosofía de vida y valores. “La vida es una aventura preciosa en la que solo los tontos se aburren”, comentó, añadiendo que se esfuerza por ser fiel al niño que fue: “Espero no traicionarlo nunca”. El jurista también reflexionó sobre las problemáticas sociales, como la soledad, que calificó como “un mal de la sociedad moderna”. A lo largo del programa, Pizarro se somete a las distintas secciones de Plano General, que incluyen un recorrido por su trayectoria biográfica, reflexiones sobre temas actuales, un test de ingenio y una frase final que resume su visión personal. Entre los testimonios que enriquecen la emisión destaca el del historiador y jurista José Antonio Escudero, amigo personal del entrevistado. La entrevista completa se emitirá en La 2 este viernes 6 de diciembre a las 22:00 horas, con posteriores retransmisiones en La 1, el Canal 24 Horas y TVE Internacional. Una cita imprescindible para quienes buscan comprender mejor el papel de la Constitución y los retos de convivencia en una España moderna y compleja.