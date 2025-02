Marcelo sorprende en 'El Hormiguero' al decir quién es el mejor jugador con el que ha jugado: "Ronaldinho era muy bueno, pero..."

'El Hormiguero' ha recibido este lunes a un invitado muy especial: Marcelo Vieira da Silva. El legendario lateral izquierdo brasileño, que anunció recientemente su retirada del fútbol profesional a los 36 años, ha ofrecido su primera entrevista televisiva tras colgar las botas. En un emotivo encuentro, el exjugador del Real Madrid ha repasado su carrera, sus planes de futuro y sus sentimientos tras poner fin a una trayectoria plagada de éxitos.

Desde su entrada al plató de Antena 3, Marcelo ha sido recibido con el cariño de la audiencia, que le ha ovacionado mientras sonaba el himno del Real Madrid. Visiblemente emocionado, ha agradecido la cálida bienvenida: "Qué guay, es impresionante", ha dicho sonriendo. Pablo Motos le ha dado paso con su icónica frase: "Hoy ha venido a divertirse a 'El Hormiguero' el exfutbolista Marcelo", dando inicio a una entrevista llena de momentos entrañables y divertidos.

El brasileño ha explicado los motivos detrás de su retirada, asegurando que tomó la decisión con serenidad: "He hecho todo lo que tenía que hacer en el fútbol. Gracias a Dios nunca he tenido una lesión grave y he podido jugar en el mejor equipo del mundo, con los mejores compañeros". Marcelo, que ganó 25 títulos con el Real Madrid, entre ellos cinco Champions League, ha confesado que su cabeza le pedía asumir nuevos retos: "No es que esté cansado del fútbol, sino que quiero hacer otras cosas. Llega una edad en la que el cuerpo ya no va igual que antes". El exjugador también ha recordado el momento en el que comunicó su decisión a su familia. La primera persona en saberlo fue su esposa: "Se lo fui diciendo poco a poco en cenas, hasta que un día me preguntó directamente si quería seguir jugando. Le dije que sí, pero también que necesitaba más tiempo para mi familia". A pesar de la nostalgia, Marcelo ha mostrado su entusiasmo por la nueva etapa de su vida: "Ahora que estoy 'jubilado' a los 36 años, estoy muy feliz. Me jubilo del fútbol, pero en la vida tengo muchas cosas que hacer".

Por otra parte, lejos de tomarse un descanso prolongado, Marcelo ya tiene claro en qué quiere ocupar su tiempo. "Los viernes me voy a tomar unas cervezas, que me gustan mucho y no he podido tomarlas cuando jugaba", ha bromeado. Pero más allá de los pequeños placeres, el brasileño tiene grandes proyectos en mente. "Tengo una empresa de gestión de jugadores y un equipo de fútbol en Brasil. Ahora podré dedicarles más tiempo", ha explicado a Pablo Motos. Asimismo, ha sorprendido al revelar su interés por el arte y la música: "Quiero ayudar a la gente del arte callejero para que sean conocidos. También me gustaría producir una canción para algún artista, sería un sueño". Sobre la posibilidad de volver al Real Madrid en otro rol, Marcelo no lo descarta: "El Madrid siempre va a ser mi casa, pero ahora quiero pensar y estar con mi familia. Seguramente algún día estaré cerca del club".

La entrevista también ha tenido espacio para recordar momentos graciosos y experiencias en el terreno de juego. Al ser preguntado por las faltas más duras que ha recibido, Marcelo ha respondido con humor: "Cuando iba al ataque, me daban bastante". Sobre los balonazos, ha admitido que los más dolorosos eran en "las partes masculinas", en las costillas y en la cabeza. "Muchas veces me han dado un balonazo y he puesto buena cara porque hay cámaras, pero por dentro estaba muy dolido", ha confesado entre risas. Uno de los momentos más destacados de la conversación ha sido cuando Pablo Motos le ha preguntado sobre sus entrenadores. Marcelo ha elogiado a José Mourinho, Zinedine Zidane y Carlo Ancelotti: "Mourinho me enseñó a ser más agresivo en defensa. Zidane entiende muy bien el vestuario y me dio mucha libertad para atacar. Ancelotti es muy tranquilo y paciente". Además, sobre la posibilidad de convertirse en entrenador, Marcelo no se ha mostrado muy convencido: "Mi mujer dice que tengo pinta de entrenador para niños pequeños, pero yo no me veo. Hay que tener mucha psicología para manejar un vestuario con tantas culturas y personalidades". Sobre quién ha sido el mejor jugador con el que ha jugado Marcelo no ha tenido ninguna duda: "He jugado siempre con jugadores muy buenos. Para mi Ronaldinho en la selección, pero el que más me ha impresionado ha sido Isco. Para mi Modric, Kroos e Isco eran increíbles, pero el malagueño era el jugador que decía que nadie le quitaba el balón y así lo hacía. Era muy complicado. Era y es muy top. Me sorprendía siempre".

En otro orden de cosas, el exjugador también ha hablado sobre el homenaje que recibió en el Santiago Bernabéu durante el reciente derbi madrileño. "Fue muy especial, porque el Bernabéu es mi casa. La afición del Madrid te exige, pero eso te hace mejorar. Siempre estaré agradecido por el cariño que me han dado", ha expresado con emoción. Antes de despedirse, Marcelo ha regalado a Pablo Motos las botas de su última temporada en el Real Madrid, bromeando sobre su estado: "Todavía están húmedas". Además, ha participado en el tradicional sorteo de la tarjeta OpenBank de 6.000 euros, que esta vez fue para una afortunada espectadora de Jaén.

Marcelo se ha despedido del programa de Atresmedia con una gran sonrisa y ha agradecido nuevamente el cariño recibido: "No me preocupa perder la fama con la retirada. El fútbol siempre fue para divertirme, lo demás viene después". También ha dejado un mensaje de inspiración: "Lo más importante en la vida es la educación y no rendirse nunca. Hay que pensar siempre en positivo". Por su parte, Pablo Motos le ha preguntado si se llevaba bien con Florentino Pérez a lo que Marcelo ha respondido con claridad: "Sí, muy bien. A mi me ha ayudado siempre y tenido un cariño especial por mi y por mis hijos. Desde que lo conocí cuando llegué al club siempre ha tenido una relación muy buena conmigo". Ante este momento el presentador del programa líder del access prime time ha aprovechado la ocasión para hacer un llamado al presidente del Real Madrid: "Florentino si nos estás viendo me encantaría entrevistarte en 'El Hormiguero'". Asimismo, Pablo Motos ha contado cómo se encontró una vez con Florentino y ya le hizo el mismo ofrecimiento: "He coincidido con él muchas veces, pero en una ocasión en la que estuvimos juntos mucho tiempo le dije que tenía que venir aquí, pero me dijo que si a mi me iba bien que siguiera igual... Vamos que no va a venir". Marcelo entre risas ha alabado a su expresidente: "Es que es muy listo".