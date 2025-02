"Como no te voy a querer", si conviertes lo imposible en realidad

Donde fuiste feliz, siempre has de volver. Y ese parece ser el lema que el Real Madrid ha convertido en una auténtica filosofía en los últimos años. Su lugar de felicidad, su paraíso, se encuentra en la Champions League, y la temporada pasada no fue la excepción. A pesar de que el camino comenzó con dificultades, marcadas por las graves lesiones de Thibaut Courtois, David Alaba y [[LINK:INTERNO|||Article|||673ca2824a967f0007de30a1|||Éder Militão]], el equipo blanco supo recomponerse y dar un paso adelante. No solo dominó LaLiga con autoridad, asegurando el título con cuatro jornadas de antelación y demostrando ser el equipo más sólido del campeonato, sino que volvió a reinar en Europa. Conquistó su decimoquinta Champions League, reafirmando su dominio en el viejo continente y dejando claro, una vez más, por qué es el club más grande de la historia del fútbol.

Prime Video estrena este 10 de febrero "Real Madrid: Cómo no te voy a querer", una docuserie que recorre la histórica temporada 2023-2024 del conjunto blanco. En seis episodios, los espectadores podrán revivir desde dentro una campaña repleta de desafíos, remontadas y gloria, en la que los de Concha Espina logró conquistar su 36ª Liga y su 15ª Champions League. Más que un simple repaso de títulos, la producción de WAKAI y el Real Madrid ofrece una visión íntima del vestuario merengue, mostrando el lado más humano de jugadores y cuerpo técnico.

José Carlos Parrales junto a varios amigos durante la fiesta de celebración del título de liga conseguido por el Real Madrid en Cibeles Instagram

La docuserie no se limita a contar los éxitos del equipo, sino que pone el foco en la filosofía del Real Madrid: una mentalidad de resistencia y superación constante. La temporada 2023-2024 no fue un camino de rosas para los de Carlo Ancelotti. Sin embargo, lejos de rendirse, el conjunto blanco convirtió esas adversidades en un nuevo desafío. Con un equipo reforzado por la llegada de Jude Bellingham, la consolidación de Vinicius Jr. como estrella mundial y el liderazgo de veteranos como Toni Kroos y Luka Modric, el equipo de Chamartín no solo logró sobreponerse a las lesiones, sino que se consagró como el mejor equipo de Europa. La docuserie enfatiza cómo el vestuario se unió en los momentos más difíciles, demostrando que el espíritu de equipo es tan importante como la calidad individual y los egos.

El club de Chamartín amplió su historia en Europa al lograr su decimoquinta Champions League, un hecho que ningún equipo ha alcanzado nunca en la competición Prime Video

Uno de los puntos fuertes de "Real Madrid: Cómo no te voy a querer" es sin duda su acceso exclusivo al vestuario y al día a día del equipo merengue. Prime Video ha logrado captar con precisión momentos inéditos, desde las charlas motivadoras de Ancelotti hasta las celebraciones eufóricas tras los grandes triunfos. El documental no solo presenta a los jugadores en su faceta profesional, sino que también muestra su lado más personal, permitiendo a los aficionados conectar de manera más profunda con sus ídolos. Asimismo, el testimonio de los jugadores es clave para comprender la magnitud de la temporada 2023-2024. Figuras como Dani Carvajal, Joselu o Nacho Fernández relatan en primera persona cómo vivieron los momentos clave del curso. Además, la docuserie da voz a otros deportistas madridista como Carlos Sainz Jr. o Sergio Llull, así como a periodistas de renombre como Manuel Jabois o Joaquín Maroto que aportan contexto a la hazaña del equipo.

Por otra parte, si hay algo que distingue al Real Madrid es su idilio con la Champions League, y "Real Madrid: Cómo no te voy a querer" lo refleja a la perfección. La docuserie revive los momentos más impactantes de la campaña europea del equipo, desde la fase de grupos hasta la final en Wembley. Destacan episodios como la tanda de penaltis en el Etihad Stadium contra el Manchester City, donde Andriy Lunin emergió como héroe, o la remontada en el Santiago Bernabéu ante el Bayern Múnich, con un Joselu estelar que firmó un doblete en los minutos finales y volvió loca a la afición vikinga. El documental también hace un repaso detallado de la final de la Champions en Londres, donde los goles de Carvajal y Vinicius Jr. sentenciaron al Borussia Dortmund. Las imágenes inéditas del vestuario, la emoción de los jugadores y la euforia de los aficionados en la diosa Cibeles convierten esta docuserie en un viaje emocional que todo madridista querrá experimentar.

Celebración de los jugadores y aficionados del Real Madrid en la plaza de Cibeles por la victoria conseguida en la final de la Liga de Campeones contra el Bosussia de Dormund. Alberto R. Roldán La Razón

Además de narrar la exitosa temporada 2023-2024, el documental saca el bisturí y profundiza en el impacto que tiene el Real Madrid a nivel mundial. Con más de 500 millones de seguidores en redes sociales y una de las mayores masas sociales del planeta, el club trasciende lo futbolístico para convertirse en un fenómeno cultural. La aparición de Kylian Mbappé, quien en este pasado verano de 2024 se ha unido al equipo, añade un plus de interés al documental, ya que el delantero francés reconoce en él la grandeza del club presidido por Florentino Pérez. Otro aspecto que también llama la atención es que se da por primera vez voz al cuerpo técnico de Carlo Ancelotti. La serie presenta a figuras clave en su staff como su hijo Davide Ancelotti, el preparador físico Antonio Pintus o el entrenador de porteros Luis Llopis, quienes explican cómo prepararon al equipo física y mentalmente para rendir al máximo nivel durante los momentos claves de la campaña.

Si bien "Real Madrid: Cómo no te voy a querer" es un festín para los seguidores del equipo blanco, es café para los muy cafeteros, aunque su atractivo va más allá del madridismo. La serie ofrece una lección de liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo que puede interesar a cualquier aficionado al deporte rey. La forma en que el Real Madrid afronta los desafíos, gestiona la presión y convierte lo imposible en realidad es una historia inspiradora que trasciende el fútbol. Dicho esto, hay un punto que podría haberse explorado más: los momentos difíciles. Aunque la docuserie muestra algunos obstáculos, el enfoque principal está en los triunfos y la épica del equipo. Hubiera sido interesante ver cómo los jugadores y el cuerpo técnico gestionaron la presión tras las derrotas, que hubo algunas esa temporada como por ejemplo la eliminación en la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid. Un mayor equilibrio entre luces y sombras habría hecho de este documental una experiencia aún más completa y realista de lo que fue la temporada 2023-2024. A pesar de este fallo, el documental confirma que, más allá de los títulos y las estrellas, el éxito del Real Madrid radica en su mentalidad inquebrantable, una virtud admirable y digna de quitarse el sombrero por parte de los rivales. Como dice el lema del club blanco: "Hasta el final, vamos Real". Y en esta docuserie, ese espíritu queda más que demostrado.