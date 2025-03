María Patiño, muy dura contra Joaquín Sánchez: "Con mi credibilidad no juega nadie"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido siguen siendo el centro de atención tras la reciente filtración de información que sugiere que el exfutbolista del Betis, entre otros equipos españoles, habría sido infiel, supuestamente, a su esposa en más de una ocasión. La polémica se ha intensificado aún más con las declaraciones de José Saborido, cuñado de Joaquín, quien afirmó: "Mi hermana prefiere el dinero a un matrimonio feliz". Estas palabras han generado un gran revuelo dentro del entorno familiar de la pareja. La relación entre la sevillana y el exjugador del Real Betis Balompié atraviesa un momento complicado, marcado por rumores de infidelidad que surgieron tras la filtración de supuestos mensajes entre Joaquín y la actriz de cine para adultos, Claudia Bavel. Además, en el último episodio de El capitán en América, programa de Antena 3, se emitió una acalorada discusión entre ambos, en la que hablaron abiertamente sobre los aspectos que cambiarían el uno del otro. El matrimonio ha amenazado con tomar acciones legales contra todo este revuelo y María Patiño se ha sentido atacada y ha comentado que no va a dejar que nadie cuestione su credibilidad.

Indignada

Hace unos días, María Patiño afirmó que la esposa del exfutbolista Joaquín estaba considerando la posibilidad de separarse, tras la filtración de unos mensajes comprometedores entre él y Claudia Bavel. Según explicó en su programa, fuentes cercanas a la pareja aseguraban que el matrimonio atravesaba una etapa complicada y que Joaquín estaba haciendo esfuerzos por salvar la relación. Sin embargo, lejos de confirmar o desmentir públicamente la situación, la pareja ha optado por proyectar una imagen de normalidad en redes sociales, compartiendo fotografías juntos. Esta estrategia ha generado incertidumbre entre los seguidores y ha hecho que algunos cuestionen la veracidad de la información dada por la periodista. "Me llama una persona de mi máxima confianza, a la que jamás pondría en duda. A mí me trasladan que Joaquín quiere trasladar esta información en este programa", expresó.

Acusa a Joaquín de mentir

Ante las dudas surgidas, Patiño se mostró tajante al defender su versión, asegurando que no habría hablado del tema sin contar con fuentes fiables. Explicó que la información le fue transmitida por una persona de absoluta confianza y que no tenía motivos para dudar de su testimonio. Además, en una intervención directa, señaló a Joaquín, acusándolo de faltar a la verdad y dejando claro que no pondría en riesgo su credibilidad. "Les voy a decir una cosa, con mi credibilidad no juega nadie. No sé si miente Claudia, pero lo que sí sé es que mientes tú, Joaquín. Tú directamente. Yo no sé si tú te estás jugando tu matrimonio, pero la que no se va a jugar mi reputación soy yo", espetó finalmente con mucha dureza. Su contundente declaración dejó ver que, más allá de los rumores, ella confía plenamente en la veracidad de sus fuentes. Mientras tanto, la polémica sigue abierta y la pareja continúa con su estrategia de aparente normalidad pública.