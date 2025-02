Una discusión entre Joaquín Sánchez y Susana revoluciona el viaje en América: "Yo cambiaba de ti..."

Mientras que la prensa rosa y la crónica social alimentan los rumores de problemas en el núcleo de Joaquín Sánchez y su familia, "El capitán en América" sigue su curso en el prime time de los miércoles en Antena 3 que vivió anoche un gran rifirrafe entre la pareja, con una explosión de sinceridad entre ambos ante la atenta mirada de sus hijas, que fueron testigos y conocieron lo que no le gusta el uno del otro y viceversa.

Sinceridad tras estallar la tormenta

El valle de la muerte de California fue un calvario para la familia Sánchez-Saborido, que sufrió un duro revés durante su travesía por el bosque californiano. Un camino lleno de quejas, que desesperó al exjugador bético que no escondió su enfado durante toda la excursión. Joaquín, decepcionado, reunió a la familia en círculo y empezó a asomar la sinceridad entre ellos.

Durante la excursión, las quejas no cesaban: “14 kilómetros subiendo una cuesta no me vale la pena para ver la cascada desde aquí”, protestaron, seguidas de un rotundo “no tiene ni mijita de gracia” y un exasperado “no vuelvo a hacer esto en la vida”. El calor, las piedras y la falta de agua hicieron el camino aún más insoportable:se lamentaban. Al regresar al camping, Joaquín no pudo contenerse: “Estoy harto, también la hemos liado con el guía, me he tenido que enfadar porque no habéis parado de quejaros, joe. Creía que hacer algo diferente, de salir por la ciudad... hay que vivirlo todo”, expresó frustrado. Susana trató de calmar los ánimos. “¿Qué os molesta de mí?”, preguntó, a lo que le respondieron su. Joaquín, por su parte, señaló que. Esto indignó al exfutbolista, que contraatacó llamándola, sentenció, dejando claro que no es todo de color de rosa en la relación, algo por otro lado normal ya que a todo el mundo suele molestarnos algún detalle, por muy pequeño que sea de nuestra pareja.