Martín Berasategui desvela en 'El Hormiguero' qué es lo que más le gusta de su trabajo: "Transportamos felicidad..."

'El Hormiguero' de Antena 3 ha recibido en miércoles a los célebres chefs vascosMartín Berasategui y David de Jorge. La pareja de cocineros ha acudido al plató para hablar de su trayectoria, el mundo de la gastronomía y su más reciente obra literaria, "Cocina y vencerás", que saldrá a la venta el próximo 14 de noviembre. Este libro, compuesto por 80 recetas para diversas ocasiones, busca ayudar a los lectores a "triunfar" en situaciones culinarias del día a día.

Pablo Motos ha dado la bienvenida a los cocineros con entusiasmo. "Hoy tenemos un programa de cinco tenedores. Hoy han venido a divertirte los chefs David de Jorge y Martín Berasategui", ha anunciado entre aplausos del público. Ambos invitados, que ya han visitado anteriormente el plató, se ha mostrado cercanos y agradecidos. Pablo Motos ha abierto la conversación preguntando a los invitados sobre sus vidas. Berasategui, quien ostenta el récord de estrellas Michelin en España, ha compartido detalles de su vida personal y profesional. "A mí me va bien, qué digo, mucho mejor que bien. Ya soy abuelo y disfruto de mis nietos. Transporto felicidad desde la cocina, que es lo único que sé hacer", ha afirmado con una sonrisa. Además, ha mencionado con orgullo la reciente llegada de su nieta Jara, quien ya tiene un restaurante en Dubái que lleva su nombre.

Por su parte, David de Jorge, conocido por su estilo desenfadado y su inclinación por recetas innovadoras, ha destacado la longeva relación profesional que lo une a Berasategui. "Somos socios Martín y yo desde hace unos once años. Para mí, ser cocinero es un privilegio porque desde pequeño siempre quise cocinar. Ahora tengo 54 años y me he dedicado por completo a ello. Ser socio de un grande como Martín es una fiesta", ha confesado emocionado. La conversación se ha mantenido distendida, con bromas y comentarios sobre su día a día. Al ser preguntado por su desempeño en la cocina, Pablo Motos ha respondido con humor: "Estoy a tope con la cocina, pero me gusta más el boxeo. Hago fritura y tortillas de clara de huevo". Esta intervención ha dado pie a que David de Jorge recordara su "guarrindongada" favorita: "No hago ya muchas, pero me sigue gustando la anchoa en salazón con leche condensada. Creo que todos en España hemos probado alguna guarrindongada, como el chorizo con chocolate".

En cuanto a "Cocina y vencerás", Berasategui ha destacado una de sus recetas preferidas del libro: "Una marinada de berberechos con mayonesa cítrica, un homenaje a los pescadores de nuestro país". De Jorge, por su parte, ha resaltado un risotto a la donostiarra con almejas, elogiando el desafío de lograr una cocción perfecta tanto para el arroz como para el marisco. "El título del libro parece profético, pero es cierto: cocinar te salva la vida y te saca de muchas situaciones complicadas", ha agregado el chef. En otro orden de cosas, durante el programa, los chefs han compartido algunos consejos prácticos para los espectadores. Berasategui ha explicado cómo mejorar un pollo asado: "Debes poner la sal primero y luego la pimienta, ya que si lo haces al mismo tiempo, la pimienta se quema y deja un regusto desagradable". David de Jorge, fiel a su estilo desenfadado, ha bromeado diciendo que "la felicidad está en la grasa de la piel del pollo".

La conversación también ha tocado temas más personales. Berasategui ha revelado que dedica tiempo a su salud, haciendo ejercicio diariamente y cuidando su alimentación, mientras que David de Jorge ha confesado su afición por el desayuno simple: "Suelo desayunar un café con leche y un kaki". Ambos coincidieron en que ser cocineros les permite "transportar felicidad" a través de la comida. Asimismo, Pablo Motos les ha pidido recomendaciones para cocinar en Navidad, De Jorge ha abogado por recetas probadas y simples, como "macarrones con chorizo y queso gratinado", mientras que Berasategui ha destacado la importancia de "hacer cosas que te salgan bien y sumar consejos útiles". En cuanto a la tendencia de incluir oro en la comida, ambos han sido críticos. "El oro es la decadencia de lo que nos rodea. Para mí, el verdadero oro es el aceite de oliva", ha sentenciado De Jorge.

Antes de despedirse, los chefs han ofrecido una reflexión final sobre la educación y la gastronomía. Berasategui ha insistido en la necesidad de incorporar asignaturas de cocina y nutrición en las escuelas, mientras que De Jorge ha expresado su descontento cuando la bebida no está lo suficientemente fría en un restaurante.