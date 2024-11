Silvia Abril revela en 'El Hormiguero' su nueva pasión: "Soy una aprendiz..."

'El Hormiguero' ha recibido este martes a la actriz y humoristaSilvia Abril, quien ha acudido para presentar su nuevo proyecto: la serie "Mamen Mayo", que se estrenará el 18 de noviembre en SkyShowtime. La producción sigue a una mediadora de herencias, interpretada por Abril, que se enfrenta a complejos conflictos familiares. La visita, caracterizada por el humor y las anécdotas, ha dejado momentos memorables y reflexiones divertidas sobre su carrera y la serie.

Pablo Motos le ha dado una cálida bienvenida: "Hoy ha venido a divertirse nuestra invitada platino, Silvia Abril", haciendo referencia a su décima visita al programa de Antena 3. La humorista, que ha llegado al plató en un descapotable y ha sido recibida con un fuerte aplauso, la catalana ha bromeado sobre su "tarjeta de club platino": "¿Con esto se puede pagar en todos los lados?". Asimismo, Pablo Motos ha continuado con la broma, asegurando que "debería intentarlo".

Por otra parte, Abril ha aprovechado para hablar de su nuevo papel en "Mamen Mayo". "La serie es graciosa porque se ha rodado en agosto, yo me llamo Abril y la protagonista Mayo. Todo va de meses, solo faltaría que el director se llamara Julio", ha comentado entre risas. La serie, de ocho episodios de media hora, mezcla comedia y emoción, según ha explicado: "Cada episodio deja un pellizquito en el corazón y una lágrima que va a saltar. Es una comedia fina, algo nuevo para mí, que vengo de una comedia más de brocha gorda". Además, la actriz ha destacado la labor del director Edu Solá y ha mencionado el sólido elenco que la acompaña.

La conversación se ha centrado en el papel de mediadora de herencias que interpreta. "Es alguien que busca repartir la herencia de manera justa entre los herederos", ha explicado Silvia, agregando que su personaje utiliza la psicología para desentrañar los conflictos familiares subyacentes: "No siempre es un problema de dinero; hay dolores ocultos que se deben resolver". En un tono más ligero, Silvia ha hablado de su relación con el humor y los sustos. Al ser asustada por Pablo Motos durante la entrevista, ha asegurado: "Me encanta asustar, es gimnasia para el corazón". Asimismo, ha recordado cómo disfrutó dando sustos en un episodio ambientado en una casa encantada, donde se escondía constantemente para sorprender a sus compañeros.

Otro momento destacado ha sido su divertida conversación sobre la caca, tema que ha abordado con su característico humor. "La caca contiene más información sobre nosotros que Google", ha afirmado riéndose. Ante esto, Pablo Motos ha continuado con la broma, y ambos han reflexionado sobre cómo el estado de ánimo puede influir en la digestión y, por ende, en la "calidad" de la caca. Pablo Motos ha destacado que "masticar bien la comida”, unas 20 veces antes de tragar, puede reducir los gases, mientras que Silvia Abril ha compartido unas anécdotas sobre su experiencia con el tema: "Soy fan de la caca desde hace mucho. Se podría decir que soy aprendiz de este tema y que soy cacainómana. Es un tema de mierda, pero es muy importante porque nos permite saber mucho de nuestra salud. La caca perfecta es la que cae entera y desaparece de tu vista, la que hace un tobogán".

En otro orden de cosas, la actriz y pareja de Andreu Buenafuente también ha hablado sobre su vida personal y cómo maneja los grupos de chat de padres en el colegio de sus hijas. Ha contado una anécdota sobre un error al invitar a niños a un cumpleaños: "Es feo que un niño no sea invitado y luego se entere. Eso también te hace cagar mal", ha comentado, arrancando risas. En cuanto a los enfados, ha confesado que prefiere no darles demasiada importancia: "Enfadarme me parece un gasto de energía innecesario, además yo soy buena mediadora en la vida real". Finalmente, Pablo Motos ha desvelado lo que él hace siempre ante un enfado: "Cuando me enfado pienso que me voy a morir y hago que el problema que en un principio parecía grande pase a ser algo insignificante, le quito relevancia".