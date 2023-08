'MasterChef Celebrity' España 2023: fecha de estreno, concursantes y jueces

'MasterChef Celebrity 8' comenzó su casting el pasado abril y durante todo el verano, los 12 aspirantes, los jueces y todo el equipo han grabado toda la temporada que se espera que se emita antes de que termine septiembre. No obstante, aun no hay una fecha de estreno establecida.

Una de las pruebas de exterior fue grabada en Cáceres con el restaurante Atrio, de tres estrellas Michelín, como protagonista. En el programa destaca la plaza de San Mateo como lugar principal de la prueba. Allí, entre las 150 personas del equipo y los 20 vehículos de producción, se encontraban los jueces, que una temporada más serán Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz.

¿Quiénes son los 12 aspirantes de 'MasterChef Celebrity'?

Gracias a los vídeos promocionales del programa y a las publicaciones compartidas por los concursantes en sus redes sociales, ya se conocen quiénes serán los 12 aspirantes que lucharán por conseguir el preciado delantal en esta octava edición de 'MasterChef Celebrity'.

El casting no ha dejado indiferente a nadie. En esta edición se podrá disfrutar de la cocina de Eduardo Casanova, director de cine y actor; de Genoveva Casanova, aristócrata y empresaria; de Miguel Diosdado, actor; de Palito Dominguín, modelo y sobrina de Miguel Bosé; de Sandra Gago, influencer y esposa de Feliciano López; de Daniel Illescas, influencer y modelo; de Tania Llasera, presentadora y periodista y de Laura Londoño, actriz protagonista de 'Café con aroma de mujer'.

Completan la lista el icónico dúo de Los Morancos, la presentadora de televisión Toñi Moreno, el jinete Álvaro Muñoz Escassi, la actriz Blanca Romero, el actor Jorge Sanz y el torero Jesulín de Ubrique.

Los fans de 'MasterChef Celebrity' ya han podido conocer alguna de las muchas facetas de estos famosos gracias a los vídeos promocionales del 'Gabinete de quejas de Masterchef'. Por ejemplo, Jordi Cruz le pidió a Toñi Moreno que no metiera la pata "que a ti te gusta mucho eso". En el mismo vídeo Blanca Romero también preguntaba qué papel debía adoptar: "Estamos a punto de empezar y yo todavía no sé si me tengo que hacer la chunga, la guapa...".

En otro de los vídeos, con cara de preocupada, Palito Dominguín preguntaba "¿tenemos algún tipo de enchufe los Bosé-Dominguín?" Mientras que Samantha Vallejo-Nágera era firme con ella y le contestaba "pues no". Eduardo Casanova también le hizo una petición al jurado: "dirigir un equipo en exteriores". Jordi Cruz le preguntaba "¿sabes cocinar?", mientras que el actor le respondía "ah, pues hasta luego".

Televisión Española confirmó que 'MasterChef Celebrity' sería emitido en otoño, concretamente en septiembre. Sin embargo, aun se desconoce la fecha oficial. Por lo que se espera que la octava temporada comience a emitirse a finales de septiembre o, como muy tarde, a principios de octubre.