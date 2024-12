La maternidad llega a Mediaset de la mano de Cruz Sánchez de Lara

Mitele PLUS, la plataforma de contenidos premium de Mediaset España, se enriquece con dos nuevos formatos de entrevistas que abordan la maternidad desde perspectivas profundamente emotivas. Presentados por la reconocida comunicadora Cruz Sánchez de Lara, los espacios "Madres: desde el corazón" y "Madres: voces desde el alma" están actualmente en fase de grabación, producidos por Tesseo Producciones. Ambos programas reflejan el compromiso de Mitele PLUS y Tesseo Producciones de abordar temáticas sensibles y relevantes, proporcionando una plataforma para que las madres puedan expresar sus emociones y experiencias.

Para que un programa cuando puedes hacer dos

"Madres: desde el corazón" se centrará en explorar la experiencia de la maternidad a través de los testimonios de mujeres conocidas. Entre las invitadas destacan figuras como la actriz y presentadora Ana Obregón, la modelo Aurah Ruiz y la abogada y expolítica Begoña Villacís. En cada edición, estas destacadas personalidades compartirán sus vivencias personales y sentimientos sobre ser madres, ofreciendo una visión íntima y sincera de los desafíos y alegrías que conlleva la maternidad. Las entrevistas prometen revelar historias de resiliencia y amor, destacando cómo estas madres han enfrentado adversidades y han fortalecido sus lazos familiares.

Por otro lado, "Madres: voces desde el alma" abordará un tema más doloroso y delicado: la pérdida de hijos. Este programa estará protagonizado por madres que han sufrido la desaparición o la muerte violenta de sus hijos a manos de criminales. Entre las historias más conmovedoras se encuentra la de Eva Casanueva, madre de Marta del Castillo, cuya trágica experiencia resonará profundamente con la audiencia. El formato permitirá a estas mujeres compartir cómo han enfrentado el duelo, la negación y la reconstrucción de sus vidas tras una tragedia tan devastadora. Las entrevistas ofrecerán un espacio de homenaje y reflexión sobre el impacto de la pérdida y la búsqueda de esperanza en medio del dolor.