José Luis Ábalos se defiende en 'Todo es Mentira' sobre su última polémica: "¡Ya se me acusa de todo!"

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha vuelto a ser el centro de la polémica tras la publicación de una investigación en 'El Debate' que lo señala como propietario de un chalet en Perú valorado en 1,2 millones de euros. Ante estas informaciones, el exministro del Gobierno de España ha entrado en directo en 'Todo es Mentira', el programa de Cuatro presentado por Risto Mejide, para desmentir las acusaciones y defender su postura.

La relación entre Ábalos y Risto Mejide es conocida por el público, ya que el exministro fue colaborador del programa de Mediasetdurante un tiempo. Sin embargo, tras la explosión mediática del caso Koldo, su participación se redujo drásticamente. Ahora, en medio de esta nueva controversia, Ábalos ha decidido dar la cara en el programa para desmentir la información sobre el supuesto chalet de lujo. El exministro ha afirmado que no posee ninguna propiedad en Perú y ha explicado que el edificio en cuestión es, en realidad, un centro social construido con la autorización del alcalde de la ciudad de Chimbote. "No es un chalet, es un salón de actos donde se han realizado campañas de vacunación y actividades culturales", ha aclarado el político del PSOE. Además, ha insistido en que el terreno fue cedido para la fundación que él presidía, pero ha asegurado que dejó de estar al frente de esta organización en 1998.

Por otra parte, Ábalos también ha criticado duramente al periodista Alejandro Entrambasaguas, autor del reportaje, acusándolo de intentar manipular la información. "Este personaje ya ha tenido implicaciones en Bolivia y ahora se ha ido hasta Perú para esto, me parece tremendo", ha expresado con visible indignación. Más allá de esta controversia, Ábalos se enfrenta a otro asunto clave esta semana: su comparecencia ante el Tribunal Supremo. El próximo jueves, el exministro será interrogado en el marco de la investigación del caso Koldo, lo que podría derivar en medidas cautelares como la retirada del pasaporte o incluso prisión provisional.

Ante esta situación, Ábalos se ha mostrado preocupado, aunque ha asegurado estar tranquilo. "Tengo cierta inseguridad porque no sé por dónde me pueden salir", ha admitido en el programa de Cuatro. A pesar de ello, ha insistido en que sus cuentas y propiedades pueden ser investigadas sin que se encuentre ninguna irregularidad. Asimismo, el exministro de Transportes ha reiterado en varias ocasiones que no tiene nada que ocultar y que se siente víctima de una campaña en su contra. "Se supone que he llegado al Supremo por el caso de las mascarillas... ¡pero es que ya se me acusa de todo!", ha exclamado en un momento de la entrevista con Risto Mejide.

Sin duda alguna, la situación de Ábalos es cada vez más delicada, y su futuro político parece estar en juego. Con el interrogatorio del jueves a la vuelta de la esquina, la expectación es máxima y las dudas sobre su papel en el caso Koldo siguen en el aire. Mientras tanto, el exministro insiste en su inocencia y en que todo se trata de un ataque mediático sin fundamentos.