Nina Jruschova, nieta del ex presidente soviético Jruschov: "EEUU dejará tirada a Ucrania, ya lo hizo en Afganistán"

La profesora de Relaciones Internacionales Nina Jruschova, nieta del exlíder soviético Nikita Jruschov, aseguró en una entrevista con EFE que Estados Unidos acabará dejando en la estacada a Ucrania, como ya hizo en Afganistán. "Al fin y al cabo, EE.UU., cuando le venga bien y por diferentes motivos, siempre te deja tirado", afirmó en conversación telefónica desde Nueva York.

Jruschova cree que un acuerdo sobre Ucrania entre Trump y Putin es posible, en gran medida, porque el presidente de EEUU es un gran admirador de dictadores como el jefe del Kremlin y los líderes chino, norcoreano o turco. "Él mismo se considera un tipo duro. Le gustan Erdogan y Kim Jong-un, con los que quiere establecer una nueva relación. Y su primera conversación telefónica fue con Xi Jinping", destacó.

También les une su carácter vengativo, por lo que la profesora rusa no descarta que ambos decidan "castigar" a la Unión Europea, en el caso de Trump por su claro apoyo a Kamala Harris. "Y Putin... lo vimos con Navalni, lo vemos con Ucrania y con Zelenski. Es decir, si te cruzas en su camino, es una vieja fórmula del KGB, te aplastará como a una polilla", opinó.

"Joe Biden ya le enseñó el camino a seguir a Putin en la palma de la mano, como si fuera un manual, cuando abandonó Afganistán (...) Ni siquiera se disculparon ante Europa", comentó. De hecho, algunos analistas consideran que el repliegue estadounidense de Afganistán convenció a Putin de que Occidente no acudiría al auxilio de Ucrania en caso de guerra.

Además, recuerda que los líderes europeos, especialmente el francés Emanuel Macron, llevan hablando de crear su propio sistema de seguridad desde el anterior mandato de Trump. "¿Lo habéis creado? ¿Habéis progresado algo? (...) Europa debe entender que no te puedes fiar de EE.UU.", dijo.

Aunque destaca que el actual inquilino de la Casa Blanca es imprevisible, cree que pasará lo mismo que con la Coalición de la Voluntad de 2003 en Irak con George W. Bush. Por eso, considera que "Europa ha perdido" en su pulso con Rusia, ya que ha visto demasiadas películas de Hollywood en las que "el bien derrota al mal".

Admite que el actual inquilino de la Casa Blanca no tiene un plan para la pacificación de Ucrania porque insiste en que no es un ajedrecista, es decir, un estratega, sino un jugador de damas, un táctico.

"¿Ha visto que alguna vez Trump tenga un plan concreto? No tiene un plan y simplemente arrasará con todo como una excavadora", dijo. Lo mismo dice en relación con Groenlandia, Panamá, Taiwán o USAID.

"Pero eso no significa que no pueden ponerse de acuerdo. De hecho, creo que la ausencia de un plan concreto puede ir, por cierto, en beneficio de Putin", asegura, y recuerda que Zelenski tenía un plan de paz de diez puntos que era imposible de aplicar.

Considera que la relación entre Putin y Trump no ha cambiado apenas desde su primera cumbre en 2018 en Helsinki. "Sus relaciones se han quedado congeladas en el tiempo (...), si acaso se han definido más", señaló y recordó que en la capital finlandesa Putin "hizo lo que quiso" con Trump.

Recuerda que Putin incluso le ayudó a responder a las preguntas y Trump le llevó la contraria a sus servicios secretos al creerse las afirmaciones de su colega ruso de que Moscú no interfirió en las elecciones estadounidenses.

Jruschova cree que lo que harán ambos mandatarios es "retomar" la cooperación donde la habían dejado cuando Trump abandonó la Casa Blanca en 2020. "Ahora lo pueden hacer, ya que Trump es ahora el amo y señor. Ahora está al mando de todo, ganó y no escucha a nadie", dijo, en alusión a que los republicanos controlan ambas cámaras del Parlamento.

Ganadores y perdedores

Jruschova cree que Putin no ha ganado ni ha perdido la guerra, lo que ya es una victoria si tenemos en cuenta que Occidente buscaba su aislamiento diplomático, hundimiento económico y desintegración territorial.

"Rusia no es Alemania en 1945. No la puedes bombardear. El mundo nunca ha combatido contra once husos horarios (...)", asegura, y pone en duda la disolución de un imperio terrestre como el ruso, pese al precedente de la Unión Soviética. Pone como ejemplo la incursión ucraniana en la región fronteriza de Kursk, tras lo que ella pensó que estallaría "la Tercera Guerra Mundial".

"Y él (Putin) hizo como que era un problema local (...) ¿Por qué? Porque no quiere una escalada. Para él se trata sólo de Ucrania, mientras que para Occidente no es así, es más que Ucrania", asegura. Sea como sea, ella considera que la mejor táctica con la Rusia de Putin no es el apaciguamiento, sino la contención.

Y es que -insiste- "Putin no tiene ninguna prisa y, aunque sería bueno que la guerra terminara bajo sus condiciones, incluso si continúa, de todas formas, él seguirá en el poder hasta que se muera".